I u Americi, kao i u BiH, problemi sa skenerima

Dok milioni Amerikanaca danas izlaze na birališta na međuizborima koji će odlučiti o kontroli Kongresa, u pojedinim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država zabilježeni su problemi s glasačkom opremom.

U okrugu Vestčester u saveznoj državi Njujork došlo je do kvarova na uređajima za skeniranje glasačkih listića, dok je američko Ministarstvo pravde najavilo raspoređivanje približno 1.000 izbornih posmatrača u svih 50 saveznih država, što predstavlja najveću takvu operaciju u istoriji tog Ministarstva.

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Prema izvještaju "CBS Njuza", problemi s glasačkim mašinama pojavili su se u utorak ujutro u okrugu Vestčester, koji obuhvata i dijelove jedne od ključnih izbornih jedinica za Predstavnički dom američkog Kongresa.

Lokalni izborni zvaničnici saopćili su da uređaji nisu prihvatali papirne glasačke listiće, zbog čega su oni privremeno odlagani u posebne sigurnosne vreće.

Naglasili su da će svi glasovi biti sačuvani i prebrojani nakon otklanjanja problema.

U ovom okrugu vodi se i važna izborna trka između republikanskog kongresmena Majka Lolera i njegove demokratske protivkandidatkinje Kejt Konli. Oboje su pozvali birače da ostanu u redovima i iskoriste svoje pravo glasa uprkos tehničkim poteškoćama.

U okrugu Fulton zabilježena su dva odvojena problema s glasačkom opremom na dva biračka mjesta, koji su uticali na približno 1.000 listića iz prijevremenog glasanja. Zvaničnici su najavili ponovno skeniranje zahvaćenih listića pred javnošću i poručili da će svaki glas biti prebrojan.

Ministarstvo pravde rasporedilo posmatrače širom zemlje

Istovremeno, američko Ministarstvo pravde saopštilo je da će približno 1.000 izbornih posmatrača i službenika biti raspoređeno u svih 50 saveznih država.

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Prema navodima Ministarstva, njihov zadatak je nadzor nad poštivanjem saveznih zakona koji štite biračka prava i regulišu provođenje izbora.

Harmet Dillon, pomoćnica državnog tužioca zadužena za Odjeljenja za građanska prava, izjavila je da je riječ o najvećoj operaciji izbornog nadzora koju je Ministarstvo pravde do sada organizovalo.

Ova odluka dolazi u atmosferi pojačanih političkih napetosti i sporova oko izbornih procedura.

"AP" navodi da je predsjednik Donald Tramp tokom proteklih mjeseci pokušavao proširiti uticaj savezne administracije na izborni proces, koji je tradicionalno u nadležnosti saveznih država i lokalnih vlasti.

Tramp je ranije doveo u pitanje mogućnost prihvatanja izbornih rezultata, navodeći da će ih prihvatiti ukoliko budu pošteni.

Uprkos političkim tenzijama i pojedinačnim tehničkim problemima, glasanje se, prema dosadašnjim izvještajima AP-a, uglavnom odvija bez većih poremećaja.

Više od 59 miliona Amerikanaca već glasalo

Veliko interesovanje birača zabilježeno je i prije samog izbornog dana.

Prema podacima Univerziteta Florida koje prenosi "CBS Njuz", više od 59 miliona Amerikanaca već je iskoristilo mogućnost prijevremenog glasanja.

Posebna pažnja usmjerena je na neizvjesne trke za Senat u državama poput Džordžije, Mičigena, Ohaja, Teksasa, Aljaske i Sjeverne Karoline.

Šta Amerikanci danas biraju?

Na međuizborima, koji se održavaju na polovini predsjedničkog mandata, Amerikanci biraju svih 435 članova Predstavničkog doma Kongresa i 35 članova Senata. U 36 saveznih država održavaju se i izbori za guvernere.

Republikanci trenutno kontrolišu oba doma Kongresa, dok demokrate nastoje preuzeti većinu kako bi imali veći uticaj na zakonodavni proces i nadzor nad Trampovom administracijom.

Demokratama je potreban neto dobitak od tri mjesta u Predstavničkom domu i četiri mjesta u Senatu kako bi preuzeli kontrolu nad oba doma.

Prva biračka mjesta počinju se zatvarati u ponoć po srednjoevropskom vremenu, a prebrojavanje glasova i objavljivanje rezultata nastaviće se tokom noći i u srijedu ujutro.