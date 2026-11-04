Izbori u Americi: Demokrate preuzele kontrolu nad Kongresom

Demokratska stranka ostvarila je značajne pobjede na međuizborima u Sjedinjenim Američkim Državama, osvojivši većinu u Senatu i približivši se preuzimanju kontrole nad Predstavničkim domom Kongresa.

Izbori održani u utorak, 3. novembra, donijeli su demokratama pobjede i u saveznim državama koje su godinama važile za uporišta Republikanske stranke, uključujući Južnu Karolinu, Teksas i Ajovu.

Iako konačni obim izbornih promjena još nije u potpunosti poznat, dosadašnji rezultati pokazuju da su demokrate uspjele da osvoje značajan broj glasova i u tradicionalno konzervativnim sredinama.

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Prema istraživanjima javnog mnjenja, među glavnim pitanjima koja su uticala na opredjeljenje birača bili su ekonomska situacija, troškovi života i rat sa Iranom, koji su Sjedinjene Američke Države pokrenule u februaru.

Rat je doveo do naglog rasta cijena goriva, dok su brojna istraživanja pokazala nezadovoljstvo dijela američke javnosti načinom na koji administracija predsjednika Donalda Trampa upravlja ekonomijom.

Jedan od najznačajnijih rezultata za demokrate zabilježen je u Kanzasu, gdje je Adam Hamilton, pastor velike protestantske crkve, postao prvi demokrata koji je osvojio mjesto u Senatu iz te savezne države još od perioda Velike depresije, prije gotovo jednog vijeka.

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U Ohaju je demokrata Šerod Braun pobijedio u trci za senatorsko mjesto koje je prije dvije godine pripadalo sadašnjem potpredsjedniku SAD Džej Di Vensu.

Značajnu pobjedu demokrate su ostvarile i u Teksasu, gdje je poslanik u Predstavničkom domu te savezne države Džejms Talariko pobijedio republikanskog državnog tužioca Kena Pakstona, uprkos velikim sredstvima koja su njegovi protivnici uložili u izbornu kampanju.

Posebno je značajno što su i Ohajo i Teksas na predsjedničkim izborima 2024. godine podržali Donalda Trampa, koji je u obje države pobijedio dvocifrenom razlikom u procentnim poenima.

Do promjene je došlo i u Južnoj Karolini, gdje je Tramp prije dvije godine pobijedio sa gotovo 18 procentnih poena prednosti.

U toj saveznoj državi pedijatar Eni Endruz, kandidat Demokratske stranke, pobijedila je republikansku senatorku Darlin Grejam.

Američki Kongres Tanjug/AP/Allison Robbert

Grejamova je na senatorsku funkciju imenovana nakon smrti svog brata, dugogodišnjeg senatora Lindzija Grejama.

Tramp je tokom stranačkih izbora podržao Pakstona i Grejamovu, iako su se oboje suočavali sa kritikama.

Pakston je prethodnih godina bio u središtu više kontroverzi, uključujući postupak njegovog opoziva 2023. godine i optužbe za prevaru u vezi sa hartijama od vrijednosti.

S druge strane, Grejamova je tokom kampanje bila kritikovana zbog nedostatka političkog iskustva, što je i sama priznala.

Američki predsjednik je u završnici izborne kampanje aktivno podržavao republikanske kandidate, posebno Pakstona, Grejamovu i Džona Hasteda u Ohaju.

Tramp je učestvovao na više od 20 predizbornih skupova, nastojeći da mobiliše republikanske birače.

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Tokom obraćanja pristalicama više puta je poručivao da treba da glasaju kao da je i on lično kandidat na izborima.

Međutim, kada je u utorak uveče postalo jasno da republikancima prijeti gubitak većine u Kongresu, Tramp se oglasio na društvenim mrežama.

„Nisam bio na glasačkom listiću, a da jesam, pobijedili bismo ubjedljivom razlikom! Hvala na pažnji“, napisao je američki predsjednik.

Prema podacima koje je objavio Rojters, demokrate su do tada preuzele šest senatorskih mjesta koja su prethodno pripadala republikancima.

Takav rezultat obezbjeđuje im većinu u Senatu, čak i u slučaju da ne uspiju da zadrže sva svoja mjesta u Mičigenu i Minesoti, gdje su izborne trke bile neizvjesne.

Istovremeno, demokrate su na putu da preuzmu i kontrolu nad Predstavničkim domom američkog Kongresa.

Prema dosadašnjim rezultatima, osvojile su najmanje osam poslaničkih mjesta koja su prethodno držali republikanci, uključujući izborne jedinice u Kentakiju, Nju Džerziju i Sjevernoj Karolini.

Demokratski kandidati ostvarili su zapažene rezultate i u izbornim jedinicama u kojima su republikanci prethodnih godina imali stabilnu podršku.

Promjene su zabilježene i na izborima za guvernere saveznih država.

U Teksasu je republikanski guverner Greg Abot, koji je na toj funkciji proveo tri mandata, izgubio od demokratske kandidatkinje Đine Inohose.

Demokrate su pobijedile i na guvernerskim izborima u Ajovi i Ohaju, saveznim državama u kojima Republikanska stranka tradicionalno ima snažnu podršku.

Rezultati međuizbora donijeli su tako značajnu promjenu odnosa snaga u američkom Kongresu i pojedinim saveznim državama, a konačan raspored mandata biće poznat nakon završetka prebrojavanja glasova.