Florida dobila prvog tamnoputog guvernera: Bajron Donalds ušao u istoriju

Republikanac Bajron Donalds ušao je u istoriju kao prvi Afroamerikanac koji je pobijedio na izborima za guvernera Floride, nakon što je analitički tim Foks njuza za izborne rezultate proglasio njegovu pobjedu na izborima održanim u utorak.

Donalds je ujedno i prvi Afroamerikanac iz redova Republikanske stranke koji je u istoriji Sjedinjenih Američkih Država izabran za guvernera.

Donalds, koji je u tri mandata bio kongresmen sa jugozapada Floride, pobijedio je u tijesnoj izbornoj trci demokratskog protivkandidata, bivšeg kongresmena Dejvida Džolija, prema projekciji Foks njuza.

Ovom pobjedom Donalds, jedan od najbližih saveznika predsjednika Donalda Trampa u Predstavničkom domu i istaknuti zagovornik pokreta MAGA, čiji politički uticaj na nacionalnom nivou raste, naslijediće republikanskog guvernera Rona Desantisa, koji zbog ograničenja broja mandata nije mogao ponovo da se kandiduje. Donalds će tako preuzeti upravljanje trećom najmnogoljudnijom američkom saveznom državom.

„Neizmjerno sam počastvovan i zahvalan“, poručio je Donalds u pobjedničkoj izjavi objavljenoj na društvenoj mreži Iks.

„Kao vaš guverner, daću sve od sebe. Učinićemo život na Floridi pristupačnijim. Nastavićemo da čuvamo bezbjednost naših ulica. Ulagaćemo u naše mlade kako bi mogli da ostvare floridski san koji svi toliko volimo. Floridi zavidi cijela nacija. Boriću se danonoćno da tako i ostane i da našu državu podignemo na još viši nivo“, poručio je Donalds.

Nastavak i dalje razvijanje Desantisove konzervativne politike bili su jedan od ključnih dijelova Donaldsove kampanje za guvernera.

Tramp je podržao Donaldsa još u februaru prošle godine, prije nego što je on zvanično objavio kandidaturu. Donalds je svoju odluku da se kandiduje saopštio tokom gostovanja u emisiji „Heniti“ na Foks njuzu.

Uz Trampovu podršku, Donalds je na republikanskim stranačkim izborima za guvernerskog kandidata, održanim u avgustu, osvojio gotovo polovinu glasova. Iza sebe je ostavio brojne protivkandidate, među kojima su bili zamjenik guvernera Džej Kolins, bivši predsjednik Predstavničkog doma Floride Pol Rener i biznismen Džejms Fišbek.

Donalds se krajem septembra našao u središtu pažnje medija nakon što su sa internet stranice njegove kampanje uklonjena pojedina pominjanja Trampa, čiji je rejting odobravanja nastavio da opada.

Rođen u Njujorku, Donalds se preselio na Floridu radi studiranja. Prije ulaska u politiku radio je u finansijskom, osiguravajućem i bankarskom sektoru.

Nekadašnji demokrata, Donalds je 2010. godine prešao u Republikansku stranku, u vrijeme uspona pokreta Čajanka (Tea Party). U Predstavnički dom Floride izabran je 2016. godine, gdje je proveo dva mandata, nakon čega je osvojio mjesto u američkom Kongresu.

Njegov demokratski protivkandidat Dejvid Džoli rođen je na Floridi, a svojevremeno je bio jedan od glavnih savjetnika tadašnjeg kongresmena Bila Janga. Radio je i kao advokat i lobista, prije nego što je u martu 2014. godine pobijedio na vanrednim izborima za Kongres.

Kasnije iste godine osvojio je i puni dvogodišnji mandat u Predstavničkom domu, ali je na izborima 2016. godine izgubio priliku za reizbor.

Nakon odlaska sa funkcije postao je glasan kritičar Donalda Trampa i politički komentator na televizijskim mrežama. Republikansku stranku napustio je 2018. godine, a prošle godine pridružio se demokratama, prije nego što je pokrenuo kampanju za guvernera.

Tokom izborne trke Donalds je poseban naglasak stavljao na protivljenje socijalizmu, više puta optužujući Džolija da podržava „radikalni socijalizam“.

Džoli je odgovorio na te optužbe, rekavši za Foks njuz prije dvije sedmice da Donalds ne govori istinu.

„Bajron Donalds je lažov. Stotinama puta sam osudio socijalizam Demokratskih socijalista Amerike (Democratic Socialists of America, DSA) i on to zna“, poručio je Džoli.

Florida je nekada bila najveća među saveznim državama u kojima se vodila neizvjesna izborna borba između demokrata i republikanaca, ali se tokom protekle decenije politički sve više okretala udesno.

Desantis je na izborima 2022. godine osvojio novi guvernerski mandat sa gotovo 20 procentnih poena prednosti, dok je Tramp na predsjedničkim izborima 2024. godine pobijedio na Floridi sa 13 procentnih poena razlike.

Ipak, uprkos tome što republikanci na Floridi imaju približno 1,5 miliona registrovanih birača više od demokrata, Demokratska stranka ponovo je postala konkurentna u ovoj saveznoj državi, zahvaljujući nepovoljnim političkim okolnostima sa kojima se suočavaju republikanci.