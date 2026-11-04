Tramp nakon poraza republikanaca objavio sliku kačketa s natpisom "VETO"

Tramp je fotografiju objavio bez dodatnog komentara. Na njoj se nalazi crveni kačket, sličan onom po kojem je prepoznatljiv njegov politički pokret „Učinimo Ameriku ponovo velikom“ (MAGA), ali umjesto tog slogana na njemu piše „VETO“.

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je na društvenoj mreži Truth Social fotografiju crvenog kačketa s natpisom „VETO“, nedugo nakon što su američki mediji projektovali da demokrate preuzimaju kontrolu nad oba doma Kongresa. Objava je uslijedila nakon njegovih izjava da je spreman na saradnju s demokratama.

Fotografija je objavljena nakon što su izborne projekcije ukazale na to da će demokrate imati većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu. Tramp je za izborni rezultat, između ostalih, u prvim reakcijama okrivio bivšeg gradonačelnika Njujorka Bila de Blazija i izvještavanje televizije „Foks njuz“.

Još prije zatvaranja birališta Tramp je najavio da će, u slučaju poraza republikanaca, posegnuti za predsjedničkim vetom. U telefonskom intervjuu za „Si-Bi-Es njuz“ veto je nazvao svojom „krajnjom moći“, dodajući da mu ne smeta nadimak „Gospodin Veto“.

Kako navodi „Forbs“, Tramp je ranije govorio i da će vetom blokirati „sve“ što mu stigne na sto.

Iste noći govorio o saradnji

Objava fotografije uslijedila je u kontekstu Trampovih drugačijih poruka koje je iste noći uputio novinarima. U razgovoru za „Njujork tajms“ rekao je da je „apsolutno spreman da prihvati“ izborne rezultate i da će sarađivati s demokratama.

Za „Politiko“ je, kako prenosi „Aksios“, izjavio da je razgovarao s demokratskim liderima i da bi radije postigao dogovore nego posljednje dvije godine mandata proveo stavljajući veto na zakone. Fotografiju kačketa objavio je oko sat vremena nakon tog razgovora.

Tokom izborne noći Tramp je na Truth Socialu napisao i da bi republikanci pobijedili „ubjedljivo“ da se i njegovo ime nalazilo na glasačkom listiću. Kritikovao je i „Foks njuz“, kao i guvernera Teksasa Grega Abota, kojeg je nazvao RINO-om, odnosno republikancem samo po imenu.

Da bi Kongres nadjačao predsjednički veto, potrebna je dvotrećinska većina glasova u oba doma.

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