Tramp: Da sam ja bio na listiću, republikanci bi pobijedili ubjedljivo

Američki predsjednik Donald Tramp poručio je na društvenoj mreži Trut Sošl da bi republikanci ubjedljivo pobijedili na izborima za Kongres da se i njegovo ime nalazilo na glasačkom listiću.

Objavu je napisao u trenutku kada su prvi rezultati ukazivali na gubitak ključnih izbornih trka za Republikansku stranku.

„Nisam bio na glasačkom listiću, a da jesam, pobijedili bismo UBJEDLjIVO! Hvala vam na pažnji“, napisao je Tramp.

„Njuzvik“ piše da je Tramp objavu objavio nakon što su izborne projekcije pokazale da demokrate osvajaju većinu i u Senatu i u Predstavničkom domu. Do tada su demokratski kandidati preuzeli i nekoliko senatorskih mjesta koja su ranije pripadala republikancima.

Tramp je tokom izborne kampanje pozivao republikanske birače da glasaju kao da se i on nalazi na glasačkom listiću, podsjeća „Si-En-Bi-Si“.

Prema anketi koju je objavio „Si-En-Bi-Si“, značajan broj birača ove izbore doživio je kao referendum o Trampu. Tako je 43 odsto ispitanika reklo da je glasalo protiv predsjednika, dok je 16 odsto navelo da je glasalo kako bi ga podržalo.

„Aksios“ navodi da je ovo bila Trampova prva reakcija na izborne rezultate. U kasnijem razgovoru za „Njujork tajms“ rekao je da je „apsolutno spreman da prihvati“ rezultate i da će sarađivati s demokratama.

(Kliks)