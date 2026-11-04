Berze reagovale na pobjedu demokrata: Tehnološki giganti u minusu

Prateći američke terminske indekse, cijene akcija pale su i na azijskim berzama, ponajviše pod uticajem pada cijena akcija povezanih sa vještačkom inteligencijom, nakon što su izborne projekcije pokazale da su demokrate na američkim međuizborima osvojile većinu u oba doma Kongresa.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih akcija, bez japanskih, u minusu je 0,5 odsto, a najviše su pale cijene akcija kompanija iz oblasti vještačke inteligencije i proizvođača čipova poput AMD-a. Južnokorejski Kospi, koji sadrži veliki broj tehnoloških akcija, pao je za 1,6 odsto, a japanski Nikei čak za tri odsto.

Akcije kompanija povezanih sa vještačkom inteligencijom preko noći su se širom svijeta našle pod pritiskom jer je vjerovatno da su demokrate, koje se smatraju zagovornicima moratorijuma na izgradnju centara podataka, ubjedljivo pobijedile na međuizborima, a ostvarile su i ključnu pobjedu u trci za guvernera u Teksasu, tehnološkom središtu.

Osvajanje guvernerske pozicije u Teksasu predstavlja najveći udarac

Zbog toga su jutros u minusu i američki terminski indeksi, pri čemu je tehnološki Nasdak u padu za više od dva odsto.

Pritom su akcije pojedinih važnijih kompanija pretrpjele još veće gubitke: visokorizični neoblak KorViv (CoreWeave), koji za izgradnju centara podataka koristi pozajmljeni novac, zabilježio je pad cijene akcija za sedam odsto, Nebijus grup (Nebius Group) za četiri odsto, Maskov projekat centra podataka za vještačku inteligenciju SpejsIks (SpaceX), sa sjedištem u Teksasu, za šest odsto, a Orakl (Oracle) za četiri odsto.

Tržišta su očekivala da će demokrate osvojiti Predstavnički dom i eventualno preuzeti kontrolu nad Senatom. No, osvajanje guvernerske pozicije u Teksasu predstavlja najveći udarac za tehnološke akcije, koje su se u elektronskoj trgovini tokom noći počele masovno rasprodavati već s prvim naznakama pobjede demokratkinje Gine Hinohose.

„Ako Teksas proglasi moratorijum na centre podataka, kao što je to učinio Njujork, projekti bi se mogli suočiti sa daljim kašnjenjima. Današnja reakcija tržišta jasno odražava zabrinutost i neizvjesnost u vezi sa ovim pitanjima“, smatra Kim Sok-hvan, analitičar u kompaniji Mirae Aset Sekjuritis.

Kurs dolara kliznuo naniže

Izborni rezultat u SAD mogao bi imati dalekosežne posljedice ne samo na razvoj infrastrukture za vještačku inteligenciju, već i na fiskalne izglede SAD, izdvajanja za odbranu te regulativu u sektorima poput zdravstva, bankarstva i kriptovaluta, smatraju analitičari.

„Čini se da tržišta uračunavaju mogućnost da će demokrate ostvariti bolji rezultat od očekivanog, što bi moglo smanjiti očekivanja u pogledu daljih fiskalnih podsticaja“, izjavila je Čaru Čanana, glavni investicioni strateg u kompaniji Sakso u Singapuru.

Na deviznim tržištima kurs dolara kliznuo je naniže u odnosu na vodeće svjetske valute. Tako je kurs evra ojačao za 0,5 odsto, na 1,1249 dolara, a ojačao je i japanski jen, pa se za jedan dolar sada dobija 157,9 jena.

Dolarski indeks, koji mjeri vrijednost američke valute u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, pao je za 0,37 odsto, na 101,34 boda.

(Indeks)