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Španski ministar saobraćaja podnio ostavku nakon dvije teške željezničke nesreće

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04.11.2026 07:26

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Шпански министар саобраћаја и одрживе мобилности Оскар Пуенте појављује се пред парламентарним одбором на сопствени захтјев у Конгресу посланика у Мадриду, Шпанија, у уторак, 3. новембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Europa Press

Španski ministar saobraćaja Oskar Puente podnio je sinoć ostavku nakon dvije teške željezničke nesreće koje su se dogodile u Španiji u periodu kraćem od godinu dana, navodeći da je to učinio iz razloga političkog dostojanstva i odgovornosti.

Puente je odluku saopštio tokom obraćanja Stalnom odboru španskog Kongresa, tijelu koje garantuje institucionalni kontinuitet donjeg doma španskog parlamenta, gdje je u utorak odgovarao na pitanja poslanika o željezničkoj nesreći u Urdi, u kojoj je poginulo 69 osoba, dok je više desetina povrijeđeno.

"Ministar ne može da ostane na funkciji nakon dvije nesreće ovakvih razmjera za manje od godinu dana. To je pitanje političkog dostojanstva, dosljednosti i političke empatije", izjavio je Puente.

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On je rekao da je odluku o povlačenju donio neposredno nakon posljednje tragedije, ali da nije želio ranije da je objelodani dok ne obezbijedi kratkoročnu bezbjednost željezničke mreže.

Puente je istakao da njegov odlazak smatra "neophodnim i pozitivnim potezom za zemlju i demokratiju", dodajući da se "bol porodica stradalih ne može porediti sa njegovim osjećanjima".

Tokom višesatne sjednice, predstavnici opozicionih Narodne partije i stranke Voks oštro su kritikovali njegovu reakciju na nesreće i zatražili njegovu ostavku, dok su odgovornost za stanje željezničkog sistema zatražili i predstavnici više stranaka koje podržavaju vladu.

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Pojedini poslanici ukazali su na dugogodišnje probleme u održavanju i ulaganjima u željezničku infrastrukturu, ocjenjujući da se uzroci tragedija ne mogu svesti na pojedinačne ljudske greške.

Puente je, takođe, potvrdio da neće biti nosilac liste Španske socijalističke radničke partije (PSOE) u izbornoj jedinici Valjadolid na narednim parlamentarnim izborima.

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Tagovi :

Španija

Saobraćajna nesreća

Sudar vozova

Oskar Puente

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