Logo

Teheran: U slučaju novog napada SAD slijedi žestok odgovor

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.11.2026 07:37

Komentari:

0
Мушкарац разговара мобилним телефоном док сједи на мотоциклу испред билборда са портретима покојног врховног вође Ирана ајатолаха Алија Хамнеија, у средини, покојних лидера либанске групе Хезболах Хасана Насралаха, други с десне стране, и Хашема Сафиедина, лијево, покојног команданта снага Кудс Иранске револуционарне гарде, генерала Касема Сулејманија, другог с лијеве стране, и високог команданта Гарде, генерала Абаса Нилфорушана, који су погинули у израелским и америчким нападима. Билборд се налази на Тргу Исламске револуције у Техерану, у Ирану, у понедјељак, 12. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

SAD izvele ograničene napade na iranske ciljeve u Ormuskom moreuzu, dok Izrael razmatra novu vojnu akciju protiv Teherana.

Donald Tramp tvrdi da je najavio Benjaminu Netanjahuu obustavu američke vojne pomoći Izraelu do kraja godine, što je izazvalo reakcije tamošnje opozicije. Iran upozorava na novi sukob, dok UN ukazuju na sve teže humanitarne prilike u Jemenu.

SAD su izvele ograničene odbrambene napade na iranske ciljeve u Ormuskom moreuzu, uključujući ostrvo Kešm, odakle su, prema navodima američkog zvaničnika, ispaljivane rakete na američke snage. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanjahu zalaže se za nove napade na Iran, dok Vašington i Teheran nastavljaju diplomatske razgovore.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf poručio je da je sada na Vašingtonu da spriječi rat. Upozorio je da će eventualni novi napad SAD izazvati nepredvidiv i geografski neograničen odgovor Irana.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su se on i Netanjahu dogovorili da SAD do kraja godine obustave vojnu pomoć Izraelu od četiri milijarde dolara godišnje. Ipak, važeći sporazum o pomoći od 3,8 milijardi dolara godišnje ističe tek u septembru 2028. godine.

Izraelski opozicioni političar Gadi Ajzenkot zatražio je od Netanjahua objašnjenje povodom Trampove najave. Ocijenio je da je zabrinjavajuće što su izraelski zvaničnici i građani o promjeni odnosa sa SAD saznali iz medija.

Šef međunarodno priznate vlade Jemena Rašad el Alimi optužio je Iranski korpus islamske revolucionarne garde da direktno učestvuje u vođenju pobunjenih Huta. UN upozoravaju da je eskalacija sukoba primorala gotovo 300.000 ljudi da napuste domove, dok su pojedini gradovi ostali bez osnovnih zaliha.

(RTS)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Teheran

Amerika

Sukob

Ormuski moreuz

Iran

Komentari (0)

Više iz rubrike

Шпански министар саобраћаја и одрживе мобилности Оскар Пуенте појављује се пред парламентарним одбором на сопствени захтјев у Конгресу посланика у Мадриду, Шпанија, у уторак, 3. новембра 2026. године.

Svijet

Španski ministar saobraćaja podnio ostavku nakon dvije teške željezničke nesreće

4 h

0
Британски краљ Чарлс Трећи поздравља британског премијера Ендија Бернама током званичне вечере у оквиру састанка шефова влада земаља Комонвелта, у заливу Солџерс Беј, у близини Сент Џонса, у Антигви и Барбуди, у уторак, 3. новембра 2026. године.

Svijet

Kralj Čarls izrazio žaljenje zbog trgovine robljem, ali nije uputio izvinjenje

4 h

0
Школе желе да забране вјештачку интелигенцију: Гугл пријети уклањањем претраживања

Svijet

Škole žele da zabrane vještačku inteligenciju: Gugl prijeti uklanjanjem pretraživanja

4 h

0
Амерички предсједник Доналд Трамп након обраћања код спомен-обиљежја Линколнов меморијал у Вашингтону, 2. новембра 2026. године.

Svijet

Tramp: Da sam ja bio na listiću, republikanci bi pobijedili ubjedljivo

4 h

8

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima