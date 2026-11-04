Teheran: U slučaju novog napada SAD slijedi žestok odgovor

Donald Tramp tvrdi da je najavio Benjaminu Netanjahuu obustavu američke vojne pomoći Izraelu do kraja godine, što je izazvalo reakcije tamošnje opozicije. Iran upozorava na novi sukob, dok UN ukazuju na sve teže humanitarne prilike u Jemenu.

SAD su izvele ograničene odbrambene napade na iranske ciljeve u Ormuskom moreuzu, uključujući ostrvo Kešm, odakle su, prema navodima američkog zvaničnika, ispaljivane rakete na američke snage. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanjahu zalaže se za nove napade na Iran, dok Vašington i Teheran nastavljaju diplomatske razgovore.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf poručio je da je sada na Vašingtonu da spriječi rat. Upozorio je da će eventualni novi napad SAD izazvati nepredvidiv i geografski neograničen odgovor Irana.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su se on i Netanjahu dogovorili da SAD do kraja godine obustave vojnu pomoć Izraelu od četiri milijarde dolara godišnje. Ipak, važeći sporazum o pomoći od 3,8 milijardi dolara godišnje ističe tek u septembru 2028. godine.

Izraelski opozicioni političar Gadi Ajzenkot zatražio je od Netanjahua objašnjenje povodom Trampove najave. Ocijenio je da je zabrinjavajuće što su izraelski zvaničnici i građani o promjeni odnosa sa SAD saznali iz medija.

Šef međunarodno priznate vlade Jemena Rašad el Alimi optužio je Iranski korpus islamske revolucionarne garde da direktno učestvuje u vođenju pobunjenih Huta. UN upozoravaju da je eskalacija sukoba primorala gotovo 300.000 ljudi da napuste domove, dok su pojedini gradovi ostali bez osnovnih zaliha.

(RTS)