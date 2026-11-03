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Auto sletio sa puta, mladić teško povrijeđen

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03.11.2026 19:44

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Devetnaestogodišnji vozač iz Mokrog teško je povrijeđen u mjestu Laze u opštini Sokolac kada je automobilom "pasat" sletio s puta.

Devetnaestogodišnji vozač iz Mokrog teško je povrijeđen u mjestu Laze u opštini Sokolac kada je automobilom "pasat" sletio s puta.

Mladić je zbog povreda opasnih po život prevezen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i njegovo stanje je teško, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.

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Portparol Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Josipović rekla je da tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo vrši uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o okolnostima ove saobraćajne nezgode.

(SRNA)

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

udes

Sokolac

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