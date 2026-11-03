Žena stradala u saobraćajnoj nesreći, vozač uhapšen

Autor:ATV redakcija
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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 1. novembra 2026. godine na području sarajevske opštine Novi Grad smrtno je stradala 75-godišnja pješakinja, dok je vozač automobila koji ju je udario uhapšen.
Kako je saopšteno iz MUP-a KS, nesreća se dogodila oko 17:50 sati u ulici Safeta Hadžića.
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Putnički automobil Polo, kojim je upravljao Dž. P. (29) iz Sarajeva, udario je pješakinju I. P. (75), koja je u tom trenutku prelazila ulicu van obilježenog pješačkog prelaza.
Od siline udara žena je oborena na kolovoz i zadobila teške povrede.
Na mjesto nesreće stigla je ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS, koja je povrijeđenoj pružila prvu pomoć.
Žena je potom prevezena u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), gdje je, uprkos naporima ljekara, u 18:25 sati konstatovana njena smrt.
Uviđajem je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, a obavili su ga pripadnici Uprave policije MUP-a KS uz prisustvo ovlaštenih sudskih vještaka saobraćajne i mašinske struke.
Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, u vezi s krivičnim djelom ugrožavanje javnog saobraćaja, 29-godišnji Dž. P. lišen je slobode.
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Nakon hapšenja predat je u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a KS.
O okolnostima ove tragedije biće poznato više nakon provođenja potrebnih istražnih radnji.
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