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Vozač mercedesa prošao više puta kroz crveno, policija mu oduzela automobil

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04.11.2026 10:16

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МУП Републике Српске полиција кадети Залужани униформа
Foto: ATV

Policija u Novom Gradu uhapsila je noćas vozača mercedesa H.M. iz Bihaća, koji je počinio pet saobraćajnih prekršaja, a provjerama je utvrđeno da ima čak 21.800 KM neplaćenih kazni.

Kako je saopšteno iz policije, vozač je uhapšen oko 00.15 časova nakon što je više puta prošao kroz crveno svjetlo na semaforu i odbio da se zaustavi na zahtjev policijskog službenika.

Osim obijesne vožnje i nepostupanja po naređenju policije, utvrđeno je da je prevozio više osoba u vozilu od dozvoljenog broja, upravljao neregistrovanim automobilom i odbio testiranje na prisustvo droge.

Policija mu je privremeno oduzela mercedes zbog bojazni da će ponoviti prekršaje.

Dodatnim provjerama utvrđeno je da je riječ o višestrukom povratniku u činjenju težih saobraćajnih prekršaja, koji po osnovu neplaćenih novčanih kazni duguje 21.800 KM.

Protiv H.M. nadležnom sudu biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

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Tagovi :

mercedes

Prijedor

Novi Grad

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