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Uhapšen Banjalučanin, osumnjičen da je iz firme ukrao masku za varenje

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04.11.2026 10:39

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Banjalučanin N.S.G. uhapšen je juče zbog sumnje da je iz jedne firme ukrao zaštitnu masku za varenje.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka identifikovali su i lišili slobode lice N.S.G. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Krađa“.

Navedeno lice sumnjiči se da je u prethodnom vremenskom periodu iz jedne firme u Banjaluci otuđilo zaštitnu masku za varenje marke „3M“. Kod lica N.S.G. pronađena je i uz potvrdu oduzeta navedena maska", navode iz PU Banjaluka.

O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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PU Banjaluka

Krađa

hapšenje

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