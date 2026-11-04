Učenik napao nastavnika u Sarajevu, izgubio svijest i završio u Hitnoj

Nastavnik jedne srednje tehničke škole u Sarajevu završio je u Hitnoj pomoći nakon što ga je fizički napao učenik, zbog čega je izgubio svijest.

Incident se dogodio tokom oktobra, a javnost je o njemu danas, 4. novembra, obavijestio Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, vaspitanja, nauke i kulture Kantona Sarajevo.

Prema navodima Sindikata, učenik je najprije verbalno napao razrednika i uništio dio školske imovine, nakon čega je fizički nasrnuo na drugog nastavnika.

Učenik je nastavnika snažno gurnuo, usljed čega je on pao na betonsku podlogu, udario glavom i izgubio svijest. Nakon napada završio je u Hitnoj pomoći.

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Iz Sindikata upozoravaju da ovo nije prvi incident u školi, te da je bezbjednost prosvjetnih radnika ozbiljno ugrožena.

Posebno ističu da su nakon ovog događaja dva nastavnika završila na bolovanju. Jedan zbog posljedica fizičkog napada, a drugi zbog verbalnog nasilja i narušavanja profesionalnog i ličnog dostojanstva.

Sindikat je zbog ovog slučaja uputio oštre kritike nadležnim institucijama, posebno ministarki obrazovanja Kantona Sarajevo Naidi Hota-Muminović, postavljajući pitanje koliko još prosvjetnih radnika treba da bude povrijeđeno da bi njihova bezbjednost postala prioritet.

Upozoravaju da se problem nasilja u školama ne može riješiti samo razgovorima, okruglim stolovima i javnim izjavama, kao ni pozivanjem na najbolji interes djeteta, koji, kako naglašavaju, ne smije biti opravdanje za tolerisanje nasilja.

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Iz Sindikata podsjećaju da već duže vrijeme traže izmjene postojećih zakonskih rješenja i Pravilnika o izricanju vaspitno-disciplinskih mjera, ali da njihovi prijedlozi nisu naišli na razumijevanje nadležnih.

Navode da su, umjesto konkretnih rješenja, dobili odbijanje prijedloga, izostanak reakcije i umanjivanje ozbiljnosti problema.

Zbog toga su od nove najavljene vlasti u Kantonu Sarajevo zatražili da bezbjednost u školama postavi kao jedan od prioriteta.

Konkretno, zahtijevaju da se odmah po preuzimanju vlasti pokrenu izmjene i dopune Pravilnika o izricanju vaspitno-disciplinskih mjera, u skladu sa zahtjevima Sindikata, te uspostave efikasni mehanizmi zaštite svih učesnika u obrazovnom procesu.

„Bezbjednost u školama mora biti prioritet“, poručili su iz Sindikata u saopštenju koje potpisuje predsjednik ove organizacije Admir Šuvalić.