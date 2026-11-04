Poznato ko je uhapšen u velikoj akciji policije u Banjaluci

Mladen Samardžija i Boban Kantar uhapšeni su u velikoj policijskoj akciji u Banjaluci, piše Provjereno.

Pored njih uhapšeno je još lica, ali više detalja za sada nije poznato. Kako saznaje portal Provjereno, pronađene su velike količine droge i novca, te drugih dokaza, a policija još obavlja pretrese na više lokacija.

Riječ je o jednoj od najvećih akcija policije u Banjaluci u posljednje vrijeme.

Hronika Velika akcija policije u Banjaluci, uhapšeno više osoba

Mladen Samardžija i Boban Kantar su od ranije poznati policiji.

Samardžija je važio za jednog od najtraženijih bjegunaca sa Interpolove policije i pripadnika Kavačkog klana. On je i ranije hapšen, ali odlukom Suda BiH nije isporučen Sloveniji i pušten je na slobodu uz zabranu napuštanja BiH.

I Boban Kantar je stari znanac policije. Hapšen je zbog droge, a 2021. osuđen je na četiri godine zatvora pred Okružnim sudom u Banjaluci, nakon što je potpisao sporazum o priznanju krivice.