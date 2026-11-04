Logo

Poznato ko je uhapšen u velikoj akciji policije u Banjaluci

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.11.2026 11:48

Komentari:

0
Познато ко је ухапшен у великој акцији полиције у Бањалуци
Foto: ATV

Mladen Samardžija i Boban Kantar uhapšeni su u velikoj policijskoj akciji u Banjaluci, piše Provjereno.

Pored njih uhapšeno je još lica, ali više detalja za sada nije poznato. Kako saznaje portal Provjereno, pronađene su velike količine droge i novca, te drugih dokaza, a policija još obavlja pretrese na više lokacija.

Riječ je o jednoj od najvećih akcija policije u Banjaluci u posljednje vrijeme.

Полиција Републике Српске

Hronika

Velika akcija policije u Banjaluci, uhapšeno više osoba

Mladen Samardžija i Boban Kantar su od ranije poznati policiji.

Samardžija je važio za jednog od najtraženijih bjegunaca sa Interpolove policije i pripadnika Kavačkog klana. On je i ranije hapšen, ali odlukom Suda BiH nije isporučen Sloveniji i pušten je na slobodu uz zabranu napuštanja BiH.

I Boban Kantar je stari znanac policije. Hapšen je zbog droge, a 2021. osuđen je na četiri godine zatvora pred Okružnim sudom u Banjaluci, nakon što je potpisao sporazum o priznanju krivice.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

PU Banjaluka

akcija policije

Komentari (0)

Više iz rubrike

Сипа

Hronika

Akcija SIPA u Sarajevu: Pretresi na šest lokacija

5 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Učenik napao nastavnika u Sarajevu, izgubio svijest i završio u Hitnoj

5 h

3
Полиција Републике Српске

Hronika

Uhapšen Banjalučanin, osumnjičen da je iz firme ukrao masku za varenje

5 h

0
МУП Републике Српске полиција кадети Залужани униформа

Hronika

Vozač mercedesa prošao više puta kroz crveno, policija mu oduzela automobil

6 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima