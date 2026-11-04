Trofejni borac Belmir Ahmespahić uhapšen u akciji SIPA-e

Borac brazilske džiju-džice Belmir Ahmespahić uhapšen je u operativnoj akciji „BIG“, koju SIPA danas provodi u Sarajevu zbog sumnje na nedozvoljenu trgovinu i promet opojnih droga, nezvanično saznaje Kliks.ba.

Prema nezvaničnim informacijama ovog portala, tokom akcije zaplijenjeni su anabolički steroidi i hormoni, a uhapšeno je još osoba.

Iz SIPA-e su saopštili da su po nalogu Suda BiH, u operativnoj akciji „BIG“, na području Sarajeva započeli pretrese na šest lokacija.

Hronika Akcija SIPA u Sarajevu: Pretresi na šest lokacija

„Navedene aktivnosti provode se zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela nedozvoljena trgovina i neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, propisana Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine“, saopšteno je iz SIPA-e.

Akcija se provodi pod nadzorom postupajućeg tužioca Tužilaštva BiH, u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Kantona Sarajevo. U saopštenju SIPA-e nisu navedena imena osoba obuhvaćenih akcijom.

Ko je Belmir Ahmespahić

Ahmespahić je nosilac crnog pojasa u brazilskoj džiju-džici i jedan od najuspješnijih bh. takmičara u ovom sportu. Član je sarajevskog kluba BDžDž Broterhud, a 2023. godine bio je prvak BiH.

Iste godine osvojio je bronzu na takmičenju u Las Vegasu, nakon borbe sa Amerikancem Dejvidom Mahonrijem Klejem. Najveći uspjeh ostvario je 2025. godine, kada je u Istanbulu postao prvak AJP Grand slem turnira u kategoriji do 94 kilograma. Iste godine postao je dvostruki prvak na AJP turniru u Splitu.

Ove godine pobjeđivao je i na IBDžDžF turnirima u Parizu i Jezolu. U podkastu „Bazer“ ispričao je da je sa brazilskom džiju-džicom počeo tek oko 20. godine.