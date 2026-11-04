Zoran Orbović uhapšen u Španiji zbog ubistva Petra Bajčetića u BiH

Zoran Orbović (43) iz Nikšića uhapšen je u Barseloni na osnovu međunarodne Interpol potjernice koju je za njim raspisao Okružni sud u Banjaluci zbog ubistva Petra Bajčetića u Bileći u septembru 2016. godine, ekskluzivno otkriva ATV.

Orbović je osumnjičen da je u sastavu kriminalnog udruženja, na čijem je čelu bio Miljan Vujović, kao direktan izvršilac učestvovao u ubistvu Bajčetića, vlasnika ugostiteljskog objekta ”NN”.

Orbovića je uhapsila katalonska policija takozvani ”Mososi”. Kako je saopšteno on je uhapšen 21. oktobra ove godine sa falsifikovanim dokumentima, čijom je provjerom utvrđeno da se radi o bjeguncu.

Uhapšen sa lažnim dokumentima

”Nakon provjere podataka, otkriveno je da je za muškarcem aktivna međunarodna poternica od strane BiH. Sudski nalog se odnosi na ubistvo koje je predmet istrage u toj zemlji, a proizilazi iz događaja koji su se odigrali u septembru 2016. godine. Prema navodima nadležnih organa, ovaj muškarac se dovodi u vezu sa nasilnom smrću jedne osobe, u okviru istrage usmjerene na kriminalnu organizaciju koja se bavi otmicama i iznudama”, navodi se u saopštenju španske policije.

Orbović je u bjekstvu bio više od 10 godina. Međunarodna potjernica za njim je raspisana u oktobru 2019. godine, nakon što je Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske protiv njega dostavila prijavu tužilaštvu.

Orbović osumnjičen kao direktni izvršilac ubistva

”Lice se sumnjiči da je, uz prethodni dogovor sa ostalim članovima grupe, zajedno s Miljanom Vujovićem 19. septembra 2016. godine oko 20.40 časova u ulici Alekse Šantića ubio Petra Bajčetića. U njega je pucao iz vatrenog oružja nanoseći mu povrede glave, usljed koji je preminuo”, saopštio je tada MUP Srpske.

Hronika Nikšićanin osumnjičen za teško ubistvo Petra Bajčetića

Kako saznaje ATV Orbovićeva umiješanost u zločin otkrivena je zahvaljujući biološkim tragovima pronađenim na mjestu ubistva. Ti tragovi su vještačeni i došlo je do poklapanja sa njegovim DNK.

Miljan Vujović osuđen za organizovanje ubistva

U slučaju ubistva Petra Bajčetića dosada su osuđene četiri osobe. Miljan Vujović (45) iz Bileće pravosnažno je osuđen na 14 i po godina zatvora zbog organizovanja zločinačkog udruženja i ubistva.

U presudi se navodilo da je Vujović organizovao zločinačko udruženje s ciljem vršenja iznuda i otmica. Članovi tog udruženja su bili Đorđe Radmilović (osuđen na 16 mjeseci zatvora), Srđan Denda (13 mjeseci), Gavrilo Bjelica (12) mjeseci.

Uviđaj na mjestu ubistva Petra Bajčetića RTRS

Prema optužnici Vujović je osmislio plan da otmu Bajčetića zbog neraščišćenih odnosa. Pripremili su ”audi a4”, fantomke, crne kombinezone, rotacije, ukradene tablice, vezice, lance i katance. Plan je bio da Bajčetića presretnu i otmu na putu Bileća - Trebinje. Međutim, Vujović je saznao da Bajčetić neće ići na put, pa je izmijenio plan.

Planirali otmicu, pa počinili ubistvo

U optužnici se navodilo da je zajedno sa nepoznatom osobom, odnosno kasnije identifikovanim Zoranom Orbovićem, sačekao Bajčetića ispred zgrade u ulici Alekse Šantića u Bileći. Kada je Bajčetić izašao iz automobila udarili su ga pištoljem u glavu i pokušali ugurati u vozilo. Bajčetić je pružio otpor i jedan od njih je ispalio hitac iz pištolja kalibra 9x19mm u podlakticu žrtve. Iz zgrade je izašao žrtvin brat Dragan Bajčetić koji je dozivao pomoć i maskiranim napadačima vikao da ga puste. Zatim je ispaljen drugi hitac koji je Bajčetića pogodio u glavu i podlegao je na putu za bolnicu u Podgorici, dok su ubice pobjegle i zapalile ”golf 5” koji je korišten u zločinu. Vozilo je pronađeno zapaljeno u selu Gornji Mirilovići.