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Oglasila se SIPA: Uhapšene četiri osobe, pretresi na šest lokacija

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04.11.2026 13:40

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Службеници СИПА-е
Foto: SIPA

Četiri osobe su uhapšene u akciji "BIG" koju je danas sprovela SIPA-e, a izvršeni su pretresi šest lokacija.

"Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas 4. novembra 2026. godine, po nalogu Suda Bosne i Hercegovine, u operativnoj akciji „BIG“ lišili su slobode četiri lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo „Nedopuštena trgovina“, propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, i krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“, propisano Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine", navode iz SIPA-e.

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Kako je saopšteno, izvršen je pretres šest lokacija, te su oduzeti mobilni telefoni, računari, krivotvorene legitimacije...

"Pretreseno je šest lokacija, prilikom čega su otkriveni i privremeno oduzeti mobilni telefoni, računari, pet krivotvorenih legitimacija međunarodnih organizacija, jedna krivotvorena legitimacija policijskog službenika EVROPOL-a sa ličnim podacima i fotografijom jednog od osumnjičenih, te određena količina lijekova", kažu iz SIPA-e i dodaju:

"Postoje osnovi sumnje da su lica lišena slobode vršila promet lijekovima bez dozvole Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine za njihov promet, a jedan dio oduzetih lijekova nalazi se na listi psihotropnih supstanci, odnosno na listi prekursora za dobijanje opojne droge, koji su sadržani u „Listi opojnih droga, psihotropnih supstanci, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora“, koja je sastavni dio Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga Bosne i Hercegovine."

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Lica lišena slobode će, nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, biti predata u dalju nadležnost postupajućem tužiocu Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

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Tagovi :

SIPA

Droga

Belmir Ahmespahić

hapšenje

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