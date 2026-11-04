Memorijalni centar Srpske u Brčkom zabilježio potresna svjedočanstva o stradanju srpskog naroda

Od svjedočanstava porodica koje su izgubile sinove, očeve i braću, do ispovjesti preživjelih logoraša i ratnih stradalnika — u Brčkom su zabilježene potresne priče o stradanju srpskog stanovništva tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Među potresnijim svjedočanstvima zabilježenim u Brčkom je priča Jovana Pudića, koji je tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata i sam teško ranjen, ostao bez ruke, a potom izgubio sina i brata. Njegov devetnaestogodišnji sin Siniša i brat Miroslav zarobljeni su 8. marta 1993. godine na Boderištu, zajedno sa drugim borcima Vojske Republike Srpske. Nekoliko dana kasnije, porodici su predata njihova tijela, unakažena do neprepoznatljivosti.

„Ja svoje dijete nisam prepoznao. Toliko je njegovo tijelo bilo izmasakrirano. Otišao sam kući, nakon čega me je nazvala žena koja je radila u bolnici i rekla: „Dođi, evo Siniše, po majici sam ga prepoznala“. I ja se vratim, prepoznam ga. Možete li zamisliti šta su sve radili, Bože sačuvaj....uho su mu odsjekli, preklali ga, pucali....ma to je užas, to je užas.“

O gubitku desetogodišnjeg sina Bojana i supruga Maksa svjedočila je i Mara Lukić. Poginuli su isti dan, od iste granate, dok je stariji sin teško ranjen. Mara je uputila poziv porodicama koje su preživjele slične tragedije da govore o svojim iskustvima i ostave svjedočanstva za buduće generacije.

„Pozvala bih sve porodice koje su preživjele sličnu sudbinu da se ne stide da kažu šta se dogodilo i kroz šta su prošle. Neka naša svjedočanstva ostanu u sjećanju budućih generacija. Neka znaju šta smo preživjeli i šta rat donosi — nikakvo dobro, samo zlo.“

I Nenad Đurić ostavio je Memorijalnom centru svjedočanstvo o ocu Vasi i bratu Slađanu, koji su stradali 1992. godine na području Brčkog. Lično je svjedočio trenutku kada su ubijeni.

„Moj otac Vaso i brat Slađan, stradali su 1992. godine u selu Vojićići, na području opštine Brčko. Više puta sam svjedočio o njihovoj sudbini i pozivam sve ljude koji su doživjeli slične ili iste tragedije da ostave svoja svjedočanstva i daju svoj iskaz, kako se istina ne bi zaboravila. Istina mora da pobijedi.“

U bazi Memorijalnog centra biće sačuvana i iskustva preživjelih logoraša. Milorad Mitrović, predsjednik Udruženja logoraša Brčko distrikta i član Saveza logoraša Republike Srpske, koji je, uz oca i brata i sam bio zarobljenik, ukazao je na brojne traume i porodične tragedije srpskog naroda koje su obilježile ratni period, ali i na potrebu da se rad na prikupljanju svjedočanstava nastavi, jer o stradanju srpskog stanovništva u Brčkom još nije zabilježeno dovoljno podataka. Mitrović je posebno naglasio da su Srbi sa ovog područja svoju borbu vidjeli kao borbu za Republiku Srpsku. Pozvao je da se njihova uloga, žrtva i doprinos sačuvaju od zaborava.

Snježana Novaković, predsjednica Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske u Brčkom, podijelila je svjedočanstvo o svom ocu i pozvala porodice poginulih boraca — roditelje, braću, sestre i druge najbliže srodnike — da ostave svjedočanstva o svojim najmilijima, kako bi njihove životne priče i uspomena na njih bili sačuvani za buduće generacije.

Ukazujući na značaj Brčkog i šireg područja Posavine, predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Isidora Graorac, naglasila je da buduće generacije treba da znaju šta se dešavalo devedesetih godina i kako su njihovi preci živjeli i stradali zato što su bili pravoslavni Srbi.

Podršku aktivnostima Memorijalnog centra Republike Srpske pružio je i gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić, koji se sastao sa predstavnicima Memorijalnog centra, Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila i organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Predstavnica Memorijalnog centra Republike Srpske Milja Brkić zahvalila je na podršci prilikom organizacije i dokumentovanja svjedočanstava u Brčkom.

„Memorijalni centar Republike Srpske započeo je prikupljanje svjedočanstava u Brčkom, sa namjerom da zabilježi što više ličnih priča o stradanju srpskog naroda tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata. Naša audio-vizuelna baza danas čuva više od hiljadu 800 svjedočanstava. Svaka od tih priča važan je dio istorijskog pamćenja. Posebno želimo da ohrabrimo one koji do sada nisu govorili o svojoj sudbini. Važno je da njihova iskustva zabilježimo dok su još sa nama i sačuvamo ih za generacije koje dolaze.“

Snimanje u Brčkom realizovano je u saradnji sa Republičkom organizacijom porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske i organizacijama proisteklim iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, i uskoro će biti dostupna na internet stranici Memorijalnog centra Republike Srpske. Podsjećamo da je u toku i Javni poziv Memorijalnog centra Republike Srpske i Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske. Sve koji žele da ostave svoje svjedočanstvo mogu da se jave na: +387 51/222-999, +387 51/218-330 ili kontaktiraju na: kontakt@mcrs.vladars.rs ili ropin@teol.net, kako bi trajno bila sačuvana istina o srpskom stradanju.