U kasi javnih prihoda Srpske više od četiri milijarde KM

Poreska uprava Republike Srpske je u periodu januar-oktobar ove godine na račun javnih prihoda Srpske prikupila 4,005 milijardi maraka, što je za 366,5 miliona KM ili 10 odsto više u odnosu na isti period 2025. godine.

"Povećanje naplate zabilježeno je u svim kategorijama javnih javnih prihoda Srpske, pri čemu direktni porezi bilježe povećanje od 11 odsto, dok su doprinosi i ostali javni prihodi zabilježili povećanje od po 10 odsto", saopšteno je iz Poreske uprave.

Kada su u pitanju doprinosi, naplata je iznosila je 2,506 milijardi KM, što je za 220,2 miliona KM više nego u istom periodu za 2025, pri čemu je naplata doprinosa za Fond PIO veća za devet odsto, dok je naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja, za Zavod za zapošljavanje i za Fond dječje zaštite veća za deset odsto.

"Direktni porezi su u periodu januar-oktobar ove godine naplaćeni u iznosu od 926 miliona KM, što je za 94,5 miliona KM više nego u uporednom periodu prethodne godine. Najveća naplata kod direktnih poreza, ostvarena je kod poreza na dohodak koji je naplaćen u iznosu od oko 460,3 miliona KM, odnosno 16 odsto više nego prethodne godine, dok je naplata poreza na dobit ostvarena u iznosu oko 408,2 miliona KM, odnosno sedam odsto više nego u prvih deset mjeseci prethodne godine", istakli su.

Kod ostalih javnih prihoda, naplata je iznosila 573,2 miliona KM, što je za 51,7 miliona KM više nego u periodu januar-oktobar prošle godine.

"Po osnovu taksi i naknada prikupljeno je oko 289 miliona KM ili 10 odsto više, dok je veća naplata ostvarena i kod naknade za priređivanje igara na sreću za 18 odsto, te koncesionih naknada za pet procenata", dodaje se u saopštenju.

Kada je u pitanju samo oktobar ove godine, naplata je iznosila 402,4 miliona maraka, što je za 25,1 miliona KM ili sedam odsto više u odnosu na oktobar prethodne godine.