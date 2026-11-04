Petrović: Unaprijeđena prava zaposlenih, očekujemo veće plate

Sindikat pravosuđa Republike Srpske očekuje da u narednom periodu bude postignut dogovor o novom posebnom kolektivnom ugovoru kojim bi bila unaprijeđena prava zaposlenih, izjavio je Srni predsjednik ovog sindikata Siniša Petrović.

Kao jedno od najvažnijih pitanja u narednom periodu Petrović je izdvojio povećanje plata zaposlenima u pravosudnim institucijama od Nove godine.

"Najavljeno je povećanje plata u prosvjeti od Nove godine, očekujemo i mi da se i za zaposlene u pravosudnim institucijama desi isto", kaže Petrović.

Petrović je rekao da su uspješno završene aktivnosti koje su se odnosile na izjednačavanje koeficijenata i naknada za prirodu posla zaposlenih u kazneno-popravnim ustanovama i Sudskoj policiji sa ostalim zaposlenima u pravosudnim institucijama.

On je naveo da su sa Ministarstvom pravde Republike Srpske završene aktivnosti koje se odnose na penzionisanje ovlaštenih službenih lica, kroz izmjene Posebnog kolektivnog ugovora.

"Ono što nam ostaje i što smo već de fakto pripremili jesu izmjene i dopune, odnosno novi posebni kolektivni ugovor, pošto je jedna trećina izmjena već urađena. Odnose se i na ostala prava i stvari koje su bitne za radnike, kao što su smanjenje uslova za ostvarivanje naknade za prevoz sa četiri na tri kilometra, kao i regulisanje naknade za vrijeme bolovanja u visini od 80 odsto", naveo je Petrović.

Petrović je potvrdio da su ova pitanja usaglašena sa Ministarstvom pravde, te da se očekuje završetak neophodnih procedura kako bi dogovoreno bilo i formalizovano.

"Moramo priznati da imamo dobru saradnju sa Ministarstvom i ono što smo do sada dogovorili - to smo i ostvarili. Nadam se da ćemo imati nastavak te dobre saradnje", istakao je Petrović.

Petrović je najavio da bi uskoro trebalo da bude održana sjednica Republičkog odbora, na kojoj bi trebalo da budu definisani konkretni zahtjevi koji će biti upućeni Ministarstvu pravde Republike Srpske.