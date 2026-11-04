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Dodik: Stigao sam!

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04.11.2026 07:07

Komentari:

14
Додик: Стигао сам!
Foto: X / Milorad Dodik

Predsjednik SNSD Milorad Dodik doputovao je u Sjedinjene Američke Države.

Dodik se po dolasku u SAD oglasio kratkom porukom na društvenim mrežama: "Stigao sam".

Podsjećamo, Dodik će u SAD-u učestvovati na konferenciju koja se organizuje u okviru republikanskog MAGA pokreta.

Takođe, Dodik je ranije istakao da vjeruje da će se u SAD sresti sa mnogo kongresmena, senatora, te razgovarati sa važnim ljudima, nosiocima važnih odluka u SAD.

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Tagovi :

Milorad Dodik

SNSD

Komentari (14)

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