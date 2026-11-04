Dodik: Stigao sam!

Dodik se po dolasku u SAD oglasio kratkom porukom na društvenim mrežama: "Stigao sam".

Stigao sam. https://t.co/Xv7Ytl38AI — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 3, 2026

Podsjećamo, Dodik će u SAD-u učestvovati na konferenciju koja se organizuje u okviru republikanskog MAGA pokreta.

Takođe, Dodik je ranije istakao da vjeruje da će se u SAD sresti sa mnogo kongresmena, senatora, te razgovarati sa važnim ljudima, nosiocima važnih odluka u SAD.