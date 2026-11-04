Dodik: Stigao sam!

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD Milorad Dodik doputovao je u Sjedinjene Američke Države.
Dodik se po dolasku u SAD oglasio kratkom porukom na društvenim mrežama: "Stigao sam".
Stigao sam. https://t.co/Xv7Ytl38AI— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 3, 2026
Podsjećamo, Dodik će u SAD-u učestvovati na konferenciju koja se organizuje u okviru republikanskog MAGA pokreta.
Takođe, Dodik je ranije istakao da vjeruje da će se u SAD sresti sa mnogo kongresmena, senatora, te razgovarati sa važnim ljudima, nosiocima važnih odluka u SAD.
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