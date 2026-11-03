Minić: Potvrđivanjem rezultata ulazi se u novu etapu odgovornog rada za Srpsku

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić istakao je da se potvrđivanjem izbornih rezultata ulazi u novu etapu odgovornog rada za Republiku Srpsku, te zahvalio građanima na povjerenju i prilici da u naredne četiri godine, kao predsjednik Republike, služi svom narodu.

"Kao što sam više puta rekao, biću predsjednik svih građana, spreman da saslušam, razgovaram i okupljam nas oko zajedničkog cilja, a to je očuvanje i razvoj Srpske", naveo je Minić na "Iksu".

On je dodao da očekuje da se konstituisanje Narodne skupštine završi brzo i odgovorno, da bi se nastavio rad na većim platama i penzijama, podršci porodicama, mladima...

"Povjerenje koje sam dobio za mene je obaveza da svakog dana radim za naš narod i sa narodom", dodao je Minić.

Centralna izborna komisija BiH saopštila je danas rezultate opštih izbora u BiH koji su održani 4. oktobra, prema kojima je Minić izabran za predsjednika Republike Srpske u naredne četiri godine.