Dodik: Srbi nikada neće živjeti iluzije Bošnjaka o građanskoj BiH

Predsjednik Milorad Dodik poručio je Bošnjacima da nikada neće uspjeti da ubijede Srbe da prate njihove iracionalne zahtjeve o građanskoj BiH koju su zamislili, a za koju i sami ne glasaju.

Dodik je u telefonskoj izjavi Srni istakao da su Bošnjaci na proteklim opštim izborima u BiH glasali za SDA, a nisu za Elmedina Konakovića i njegovu stranku Narod i pravda ili za SDP i "građaniste" o kojima oni pričaju.

On je naveo da Bošnjaci uporno nastavljaju da veličaju utopiju kojom pokušavaju da predstave BiH onakvu kako bi oni da je vide - unitarnu, a koja je iluzija i nikada se neće desiti, pa čak i sada, kada su te njihove navodne građanske opcije u BiH na izborima potpuno patosirane u političkom smislu, pobjedom SDA i Stranke za BiH.

"To govori o tome da tamo ni bošnjački narod ne prihvata te njihove građanske splačine i utopije. Stalno nastojanje da očuvaju tu priču i nametnu je Srbima i Hrvatima kao najbolje moguće govori o tome koliko su oni licemjerni da ni sami Bošnjaci nisu glasali za građanske opcije nego za ove nacionalne, što oni kažu, ili nacionalističke", rekao je Dodik.

Oni bi, kaže predsjednik Dodik, voljeli da Srbi i Hrvati pristanu na tu podvalu o građanskoj BiH, pa bi onda i oni sami prihvatili da navodno postanu građanisti.

"Jednako lažu i petljaju i o evropskom putu koji podržavaju Bošnjaci u Sarajevu, odnosno muslimani koji su kasnije postali Bošnjaci, samo zato što im to omogućava da izvrše centralizaciju, odnosno unitarizaciju BiH", istakao je Dodik.

On je naglasio da su njihove proevropske politike podvala, one ne donose ništa osim stalnog trabunjanja i nadgornjavanja u nekom apstraktnom smislu priče o tome kako neko drugi neće ili drugi neko ruši BiH.

"A oni su sve učinili da BiH sruše do nivoa da je gotovo nemoguća, i samo iluzionisti sada pokušavaju nešto da učine od nje", dodao je on.

Dodik je naglasio da Bošnjaci žele majorizaciju u BiH i da je njihova politika gotovo jedinstvena kod svih.

"Stalnim nastojanjem da naprave neku funkcionalnu BiH onakvu kako oni misle da treba, bez dogovora sa Srbima i Hrvatima i bez bazičnog rješavanja pitanja, kao što je, pitanje hrvatskog predstavljanja u BiH ili srpskog prigovora da ne želi da prihvati da se odluke uvlače u pravni promet kao zakoni, što nisu, svakako predstavlja još jedan doprinos iluziji koju muslimani, koji su kasnije postali Bošnjaci, pokušavaju da nametnu čitavoj BiH", rekao je Dodik.

On je napomenuo da je čak i odlazeći hrvatski član Predsjedništva BiH Željko Komšić priznao da je na izborima umrla građanska koncepcija BiH. "Ali oni to sada ne pominju nego o tome govore na način da, eto, kao, mi ne razumijemo, a oni sve razumiju", dodao je Dodik.

On je rekao da se Elmedin Konaković stalno nešto propinje, kao da je on pobijedio, a ne izgubio izbore.

"Njegovi pokušaji su komični i on je jedan promašeni mandat pretvorio u mahalsko natezanje o mnogim pitanjima. To ne govori ništa o doprinosu njegove veličine, to govori koliko je on ostao, ipak, čaršijski dečko koji nikad ništa nije razumio od svega toga. Zato je bilo lako da se iskoristi čak i činjenjem i nečinjenjem za neke ciljeve koje smo htjeli da postignemo u ovo vrijeme. On je ostao i dalje glup", dodao je Dodik.

Kada se tome doda činjenice, ističe Dodik, da je /lider SDA/ Bakir Izetbegović lično dobio manje glasova nego stranka i da je manje popularan nego SDA, jasno je koliko je tamo sve nešto izvrnuto i koliko oni pokušavaju da od te svoje izvrnutosti naprave navodno "normalno stanje".

"Neopoziva je istina da su u Federaciji ti neki navodni građanisti izgubili, da je i sam SDA, koji je često govorio o građanskoj BiH, svjestan vjerovatno tih svojih iluzija i da samo vraćanje na politiku nacionalnog zastupanja može da obezbijedi u BiH ravnotežu", naglasio je on.

Dodik je istakao da Republika Srpska ne pravi razliku između srpskog interesa i građanskih prava Srba.

"To je za nas jedinstveno, i mi nismo bili u poziciji da se bilo čime bavimo u tom smislu kako bi ta dva koncepta razdvojili - borba za srpski nacionalni interes je i borba za građanski srpski interes. Tako da tu nema nikakve razlike, i mi smo sve to dobro razumjeli i znali, ali oni ništa od svega toga nisu naučili", zaključio je Dodik.