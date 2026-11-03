Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović kaže da je još uvijek član SDS-a i najavljuje žalbu na odluku Branka Blanuše da ga se izbriše iz članstva stranke. Petrović poručuje i da nije bilo ni razgovora ni namjera da postane dio Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića.

"Dio sam SDS-a, nastavljamo tu borbu i kroz drugostepeni organ Glavni odbor. Mnogi me pitaju hoću li kod Nebojše Vukanovića u stranku. Odgovorno tvrdim da nikakvih razgovora, namjera i nikakvih radnji i dijela po tom pitanju nije bilo. Navikli smo na uporne borbe i velike pritiske. Navikli smo da se ne predajemo", kaže Petrović za Buka podkast.

Vukanović i Petrović Facebook

Gradonačelnik Bijeljine kaže da je njegov pravni tim podnio drugu žalbu na još jednu odluku predsjednika SDS-a Branka Blanuše.

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"Kada sam razgovarao sa pravnicima, rekli su mi Ljubiša, ova odluka je pravno nepismenija od prošle. Jedna a od nestatutarnih stvari je to da je Branko Blanuša pokušao da prebaci teret odgovornosti na statutarnu komisiju. Tu postoje dva člana koji su ujedno i članovi Glavnog odbora, a Statut stranke kaže da ne možete biti članovi statutarne komisije u Glavnog odbora", kaže Petrović i poručuje Blanuši da još nije zvonilo i da traje nastava.

Nešto ranije je o "slučaju Petrović" govorio i sam Branko Blanuša koji kaže da prva odluka o isključenju nije bila pod Statutu SDS-a i da nije on isključio Ljubišu Petrovića iz stranke.

"Na osnovu članova Statuta sam donio odluku, međutim, ispostavilo se da to nije potpuno u skladu sa Statutom. Potrebno je da se to provede kroz disciplinsku komisiju, ali to SDS nema formirano. Zato sam ja tražio mišljenje ljudi iz statutarne komisije. Prema njihovom mišljenju, na osnovu onoga što je gospodin Ljubiša Petrović činio u prethodnom periodu, po tom članu on se briše iz evidencije članova SDS-a, praktično nije više član. Na osnovu toga donesena je nova odluka, a ja sam van snage stavio odluku o isključenju Ljubiše Petrovića. Povezuju se dvije stvari koje nisu tačne, a to je da sam ja isključio Petrovića. Nisam", rekao je Blanuša za BHRT.

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"Kajem se zbog podrške Branku Blanuši"

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović komentarišući situaciju u SDS-u kaže da jedina stvar zbog koje se kaje u politici podrška Branku Blanuši i da bi to mijenjao iz sveg srca.

"Skupština SDS-a je u decembru 2025. godine donijela odluku da je Blanuša kandidat i za redovne izbore. Slijedi nekoliko sjednica Glavnog odbora, gdje sam napuštao nekoliko konferencija za medije. Na sastanku Branko Blanuša jasno kaže da je kandidat za predsjednika Republike Srpske. Kada dođu izjave za medije, ide ona varijanta malo jesam-malo nisam. Niti je bilo odluka Skupštine SDS-a niti Glavnog odbora da je Marinko Božović kandidat SDS-a za srpskog člana Predsjedništva BiH. Ta odluka dolazi da se saopšti 1. jula 2026. godine samo zato što je neko rekao da Marinko Božović treba da bude kandidat, iako je Nebojša Vukanović mnogo ranije istakao tu kandidaturu", rekao je Petrović.

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On problem svoje podrške Nebojši Vukanoviću za srpskog člana Predsjedništva BiH poredi sa ponašanjem predsjednika SDS-a Branka Blanuše u izbornoj kampanji koji nije organizovao tribine SDS-a u Banjaluci i tamo predstavljao kandidate, nego je išao na tribine Pokreta Sigurna Srpska Draška Stanivukovića. Naglašava i da će o njegovom statusu u SDS-u odlučivati drugostepeni organ, a to je Glavni odbor SDS-a.