"Republika Srpska nije odgovorna za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza"

Odgovornost Republike Srpske ne postoji u postupku koji je Federacija BiH /FBiH/ pokrenula pred Sudom BiH zbog raspodjele prihoda od indirektnih poreza, jer sredstva od raspodjele prihoda od indirektnih poreza nisu pribavljena samostalno, nego su doznačena na osnovu odluka nadležnih institucija BiH.

Iz Pravobranilaštva rečeno je Srni da u ovom sporu, koji je pokrenut pred Sudom BiH, ne postoji pravni osnov za odgovornost Republike Srpske za navodnu štetu, niti za potraživanje po osnovu neosnovanog bogaćenja, te da Srpska nije pasivno legitimisana.

Stav Republike Srpske je da u konkretnom slučaju ne postoji ni pravni osnov za primjenu instituta neosnovanog bogaćenja, budući da je raspodjela prihoda sa Jedinstvenog računa vršena u skladu sa članom pet stav tri Pravilnika o izračunu koeficijenata doznačavanja entitetima.

Pravobranilaštvo Republike Srpske ukazuje i na nedostatak nadležnosti Suda BiH za odlučivanje o postavljenom tužbenom zahtjevu, imajući u vidu da se tužbenim zahtjevom između ostalog, nastoji postići da Sud u parničnom postupku naloži Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH /UIO/ donošenje odluka o poravnanju, iako se radi o pitanjima iz djelokruga nadležnosti tog organa.

U nastavku postupka Pravobranilaštvo Republike Srpske ostaje pri svim istaknutim prigovorima i pravnim stavovima, te će nastaviti da preduzima sve zakonom propisane radnje radi zaštite imovinskih i pravnih interesa Republike Srpske.

Pred Sudom BiH za danas je zakazan nastavak pripremnog ročišta na kojem je predviđeno upoznavanje Pravobranilaštva Federacije BiH sa novim dokazima koje je u postupku predložilo Pravobranilaštvo BiH.