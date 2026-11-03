Raspisan Konkurs za dodjelu stipendija Fonda „Dr Milan Jelić“

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Fond „Dr Milan Jelić“, raspisalo je danas Konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu u akademskoj 2026/2027. godini.

Od ukupnog broja planiranih stipendija - 185, studentima prvog ciklusa studija namijenjeno je 146 stipendija u iznosu od 857.700 KM, studentima drugog ciklusa studija 12 stipendija u iznosu od 66.000 KM, dok je za studente trećeg ciklusa studija predviđeno 27 stipendija u iznosu od 324.000 KM.

Kada je riječ o studentima prvog ciklusa studija planirana je dodjela 80 stipendija u iznosu od 600 KM mjesečno, u devet mjesečnih rata, za studente koji studiraju na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj i BiH, sedam stipendija u istom mjesečnom iznosu za studente koji ne studiraju na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj i BiH, 50 stipendija u iznosu od 700 KM mjesečno, u devet mjesečnih rata, za studente koji studiraju u bivšim jugoslovenskim republikama, te devet stipendija u iznosu od 900 KM, takođe u devet mjesečnih rata, za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu.

Za studente drugog ciklusa studija predviđeno je 11 stipendija u iznosu od 5.500 KM, koje se isplaćuju jednokratno, za studente javnih univerziteta u Republici Srpskoj i BiH, te jedna stipendija u istom iznosu za studente drugih visokoškolskih ustanova.

Studentima trećeg ciklusa studija namijenjeno je 25 stipendija u pojedinačnom iznosu od 12.000 KM, koje se isplaćuju jednokratno, za studente koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj i BiH, kao i dvije stipendije u istom iznosu za studente koji studiraju na drugim visokoškolskim ustanovama, u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu Ministarstva i Fonda.

Godišnji grant Fonda „Dr Milan Jelić“ iznosi 1.125.000 KM. Prijave se podnose elektronski, putem aplikacije dostupne na internet stranici Fonda.

Konkurs je otvoren do 23.11.2026. godine.