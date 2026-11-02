Milorad Dodik se oglasio iz Pariza

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik putuje za Sjedinjene Američke Države, gdje će učestvovati na konferenciji koja se organizuje u okviru republikanskog MAGA pokreta.
Dodik se trenutno nalazi u Parizu, nakon čega nastavlja putovanje.
"Trijumfalna kapija je simbol nacionalnih pobjeda. Na putu za Ameriku kratki odmor i šetnja Šanzelizeom", dodao je Dodik u objavi na društvenim mrežama.
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Dodik je ranije danas istakao da vjeruje da će se u SAD sresti sa mnogo kongresmena, senatora, te razgovarati sa važnim ljudima, nosiocima važnih odluka u SAD.
"Počastvovan sam što idem na lokaciju koja se zove Mar-a-lago u Palm Biču. Učiniću sve najbolje za Republiku Srpsku. Već 11. novembra putujem za Čikago, gdje ću prisustvovati osveštanju objekata SPC i vraćam se ponovo u Srpsku do početka rada Narodne skupštine", rekao je Dodik.
Trijumfalna kapija je simbol nacionalnih pobjeda. Na putu za Ameriku kratki odmor i šetnja Šanzelizeom. https://t.co/TEJCzzALcT— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 2, 2026
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