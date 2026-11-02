Mitrović za ATV: Srpskoj potreban zakon o predsjedniku

Profesor prava Ljubinko Mitrović rekao je za ATV da je Republici Srpskoj potreban zakon o predsjedniku.

"Ja mislim da je vrijeme da Republika Srpska dobije zakon o predsjedniku, jako malo se pričalo o tome. Kada gledamo i istražujemo, jako veliki broj evropskih zemalja, pa i Crna Gora i Srbija imaju taj zakon", rekao je Mitrović.

Istakao je da će neko reći da Srpskoj ne treba takav zakon jer postoji Ustav u kojem je sve definisano.

"Međutim, kada pogledate u kontekstu posljednjih dešavanja sa predsjednikom Miloradom Dodikom, osjetite i shvatite da nam treba zakon o predsjedniku", rekao je Mitrović.

On je istakao da je zakon potreban iz još jednog razloga, a to je prestanak mandata i prava.

Mitrović smatra da zakonima treba utvrditi šta ima predsjednik nakon što mu prestane mandat.

"Mi to nemamo uređeno, nije regulisano našim propisima. Ja sam za i mislim da to treba uraditi, naravno, ključna dijelovi tog zakona bi trebalo da budu nadležnosti predsjednika Republike. Naravno, detaljno pojasniti sam prestanak mandata jer tu smo imali problematični situaciju kada gledate neke druge zakone", kaže Mitrović.

Naglašava da se zna kako mandat može prestati, istekom mandata, odnosno ostavkom i razrešenjem, a ne odlukama visokog predstavnika i slično.

Regulisati pitanje potpredsjednika

Profesor prava ističe da je potrebno regulisati i koje su nadležnosti potpredsjednika Republike Srpske.

"Neozbiljno je da imate potpredsjednike, a ne zna se šta rade, kad i kako", rekao je Mitrović.

On zaključuje da to zahtjeva radnu grupu koja bi nakon izvjesnog vremena dala nacrt, odnosno varijantu kako bi to izgledalo.