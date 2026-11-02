Petrović uputio žalbu Glavnom odboru SDS-a

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović uputio je žalbu Glavnom odboru Srpske demokratske stranke na odluku predsjednika SDS-a o prestanku članstva, osporavajući njenu statutarnu utemeljenost i ukazujući na niz proceduralnih i pravnih nepravilnosti.

Petrović je saopštio da u žalbi iznosi "ključne argumente kojima osporava pravni osnov i način donošenja odluke".

Prije svega, ističe da nije bio učesnik na izborima, zbog čega smatra da u njegovom slučaju nije bilo moguće primijeniti član 13. stav 1. tačka 3. Statuta SDS-a, na koji se poziva rukovodstvo stranke.

- Takođe, Petrović ukazuje na činjenicu da Statutarna komisija SDS-a nikada nije bila konstituisana, te da kao takva nije ni mogla obavljati poslove iz svoje nadležnosti, niti davati mišljenja i tumačenja predviđena stranačkim aktima - navodi se u saopštenju.

Kao treći i jedan od suštinskih argumenata, gradonačelnik Bijeljine navodi da Statut Srpske demokratske stranke nijednom svojom odredbom ne propisuje ovlašćenje predsjednika stranke da samostalno donosi odluku o prestanku članstva.

- Petrović ukazuje i na paradoks da upravo predsjednik stranke, koji bi morao biti garant poštovanja Statuta i stranačkih procedura, svojim postupcima grubo krši najviši stranački akt, donosi nepromišljene odluke i pokazuje neodgovoran odnos prema budućnosti Srpske demokratske stranke - naveli su iz GrO Bijeljina.

On smatra da odluka prestanku njegovog članstva nije izolovan slučaj, već nastava, kako je rekao, bahatog i samovoljnog ponašanja predsjednika SDS-a, koje je već duže vrijeme jedan od uzroka urušavanja ugleda, povjerenja i političke snage stranke.

- Na posljedice takvog političkog djelovanja, kako ističe, upućuju i rezultati na prethodnim opštim izborima, na kojima je SDS ostvario istorijski loš izborni rezultat - navodi se.

Petrović upozorava da se Srpska demokratska stranka nalazi pred ozbiljnim političkim izazovima i da je krajnje vrijeme da rukovodstvo i svi članovi stranke ozbiljno razmisle o njenoj budućnosti, političkom pravcu i očuvanju njenog identiteta.

- Posebno upozoravam na opasnost od daljeg unutarstranačkog sukobljavanja, cijepanja stranke, pa čak i njenog nestanka ili utapanja u druge političke organizacije. Takav scenario značio bi brisanje političkog i istorijskog nasljeđa Srpske demokratske stranke, kao i potiskivanje uloge koju je SDS imao u stvaranju i odbrani Republike Srpske. Zato pozivam sve članove i rukovodstvo stranke da preuzmu odgovornost za njenu budućnost, da poštuju Statut i demokratske principe unutarstranačkog odlučivanja i da interese stranke i Republike Srpske stave ispred ličnih interesa i političkih ambicija - poručio je Petrović.

Žalbom upućenom Glavnom odboru SDS-a Petrović traži da se preispita odluka o prestanku njegovog članstva i utvrdi da li je postupak sproveden u skladu sa Statutom i drugim važećim aktima Srpske demokratske stranke.

(RTRS)