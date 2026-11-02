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Memorijalni centar Srpske i Arhiv Vojvodine uspostavljaju institucionalnu saradnju

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02.11.2026 13:51

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Потписан уговор о сарадњи и договорене заједничке активности на истраживању, заштити и дигитализацији архивске грађе и очувању историјског насљеђа.
Foto: Memorijalni centar Republike Srpske

Potpisan ugovor o saradnji i dogovorene zajedničke aktivnosti na istraživanju, zaštiti i digitalizaciji arhivske građe i očuvanju istorijskog nasljeđa.

Memorijalni centar Republike Srpske i Arhiv Vojvodine potpisali su ugovor o međuinstitucionalnoj saradnji, kojim su stvoreni uslovi za zajedničke aktivnosti u oblasti istraživanja, prikupljanja, zaštite i digitalizacije arhivske građe i istorijskih izvora.

Ugovor je potpisan tokom posjete delegacije Memorijalnog centra Republike Srpske Arhivu Vojvodine 30. oktobra 2026. godine, gdje je direktora Memorijalnog centra Denisa Bojića dočekao direktor ove ustanove dr Nebojša Kuzmanović.

Tokom razgovora, razmatrane su mogućnosti razvoja dugoročne saradnje, razmjene arhivske dokumentacije i stručnih iskustava, kao i realizacije zajedničkih izložbenih i izdavačkih projekata.

Tokom posjete, Arhiv Vojvodine poklonio je Memorijalnom centru Republike Srpske više od 200 monografija iz sopstvene izdavačke djelatnosti. Ovaj vrijedan poklon dodatno će obogatiti biblioteku Memorijalnog centra i biti značajan izvor za budući istraživački i izdavački rad.

Potpisivanjem ugovora dvije ustanove potvrdile su opredijeljenost za institucionalno povezivanje i zajedničko djelovanje u očuvanju i afirmaciji kulturnog i istorijskog nasljeđa, uz očekivanje da će dogovorena saradnja rezultirati konkretnim projektima i aktivnostima u narednom periodu.

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Memorijalni centar Srpske

ugovor

Saradnja

Arhiv Vojvodine

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