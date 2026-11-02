Dodik: Riješili smo pitanje deblokade računa RTRS-a

Foto: ATV

Danas smo riješili pitanje deblokade računa RTRS-a i više se neće moći desiti da neko blokira tako važnu instituciju Republike Srpske, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sjednice Predsjedništva ove stranke.

Dodik je rekao da je Srpska već zaštitila imovinu RTRS-a. "RTRS je napadnut odmah poslije izbora, jer mnogi su mislili da će SNSD izgubiti izbore i da će ovdje nastati opšta konfuzija. Mi smo zaštitili svu imovinu i tek ćemo je zaštititi na pravi način", rekao je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.