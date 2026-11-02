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Dodik: Riješili smo pitanje deblokade računa RTRS-a

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02.11.2026 22:13

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У Бањалуци одржана сједница Предсједништва СНСД-а.
Foto: ATV

Danas smo riješili pitanje deblokade računa RTRS-a i više se neće moći desiti da neko blokira tako važnu instituciju Republike Srpske, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sjednice Predsjedništva ove stranke.

Dodik je rekao da je Srpska već zaštitila imovinu RTRS-a.

"RTRS je napadnut odmah poslije izbora, jer mnogi su mislili da će SNSD izgubiti izbore i da će ovdje nastati opšta konfuzija. Mi smo zaštitili svu imovinu i tek ćemo je zaštititi na pravi način", rekao je Dodik.

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Milorad Dodik

RTRS

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