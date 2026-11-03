Kampanja Auto-moto saveza Republike Srpske "Bezbjedna vožnja u zimskim uslovima" danas će biti realizovana u Prijedoru i Novom Gradu, kada će stručnjaci besplatno kontrolisati tehničku ispravnost motornih vozila.

U Novom Gradu kampanja će biti realizovana na raskrsnici kod "Nestro" pumpe od 9.00 do 11.00 časova, a u Prijedoru kod istoimene benzinske stanice od 12.00 do 14.00 časova.

Kampanja će trajati do 20. novembra svakodnevo širom Republike Srpske, u više opština i gradova, u saradnji sa ministarstvima saobraćaja i veza i unutrašnjih poslova Republike Srpske, Agencijom za bezbjednost saobraćaja Srpske, auto-moto društvima i jedinicama lokalne samouprave, kao i društveno odgovornom kompanijom "Optima", koja je i ove godine obezbijedila prigodne poklone, poput tečnosti za vjetrobranska stakla i osvježivača, saopšteno je iz Auto-moto saveza.

Od 1. novembra na snagu je stupio Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima kojim je propisano da sva motorna vozila u Republici Srpskoj i BiH, nezavisno od vremenskih uslova, moraju da do 1. aprila posjeduju zimsku opremu.