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Dodik na MAGA konferenciji: Bošnjaci da razumiju da se promijenio međunarodni koncept

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03.11.2026 11:14

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je Srni da očekuje da će njegov put u SAD biti uspješan i najbolji mogući za Republiku Srpsku, te poručio Bošnjacima, koji nastoje da omalovaže tu posjetu, da se bave svojim problemima i definišu svoj položaj i da konačno razumiju da se promijenio međunarodni kontekst.

Dodik je naveo da odlazi u Ameriku na skup koji je posvećen razmatranju političkih akcija koje bi trebalo da se dešavaju u naredne dvije godine, kako bi se obezbijedio kontinuirani napredak i saradnja svih suverenističkih snaga u svijetu, predvođenih politikom američkog predsjednika Donalda Trampa.

On je u telefonskoj izjavi za Srnu rekao da je ranije dobio poziv, da su izvršene bezbjednosne provjere i da sada ima mogućnost da se nađe na tom važnom skupu, na kojem će u najboljem smislu predstaviti Republiku Srpsku i ono što ona predstavlja danas.

Dodik je istakao da će mu biti čast da se sretne sa američkim kongresmenima i mnogim važnim ljudima iz politike SAD, biznismenima koji su uz pokret MAGA, što će biti dobra prilika za prezentaciju Republike Srpske.

On je naglasio da mnogi, pogotovu u Sarajevu, pokušavaju da omalovaže tu posjetu, ali treba primijetiti da tamo nema nikoga od Bošnjaka, čime su frustrirani, što ih već dva-tri dana dovodi do ciničnih ocjena.

"Njih nema tamo gdje ja idem, nema ih u Mar-a-Lagu, nema ih u Majamiju, niti će biti. Biće ponovo nekih zajedljivih komentara i ništa drugo", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, muslimani koji su kasnije postali Bošnjaci moraju da razumiju da se promijenio međunarodni kontekst i da uzaludno čekaju kraj Trampovog mandata.

"Ali, do tada će se mnoge stvari završiti. U tom pogledu treba da se pripreme za jedan definitivni razgovor sa Hrvatima i nama, i da napravimo nešto što će održati primarno mir u BiH i omogućiti mirno funkcionisanje zemlje, uz rješavanje problema", naveo je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

SNSD

Donald Tramp

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