Dodik o Lagumdžiji: Može da se propinje do mile volje, ali ništa biti neće

Juče sam, nakon sjednice Predsjedništva SNSD-a, govorio o procesima koji su pred nama i važnim pitanjima na koja se moraju dati odgovori. Nisam stigao da se bavim nebitnim. Ali, pošto vidim da se Lagumdžija propinje da se predstavi kao neki faktor, čisto da ne bude nedoumica: Lagumdžija u budućoj konstelaciji odnosa neće biti ništa. Može da se propinje do mile volje, ali ništa biti neće. Ćao.