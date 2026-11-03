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Dodik o Lagumdžiji: Može da se propinje do mile volje, ali ništa biti neće

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03.11.2026 13:23

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предсједник СНСД-а Милорад Додик, сједница Предсједништва странке, прес конференција у Бањалуци
Foto: ATV

Juče sam, nakon sjednice Predsjedništva SNSD-a, govorio o procesima koji su pred nama i važnim pitanjima na koja se moraju dati odgovori. Nisam stigao da se bavim nebitnim, naveo je lider SNSD-a, Milorad Dodik, a onda poslao poruku Zlatku Lagumdžiji.

"Ali, pošto vidim da se Lagumdžija propinje da se predstavi kao neki faktor, čisto da ne bude nedoumica: Lagumdžija u budućoj konstelaciji odnosa neće biti ništa. Može da se propinje do mile volje, ali ništa biti neće. Ćao", poručio je Dodik na Iksu.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Zlatko Lagumdžija

Republika Srpska

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