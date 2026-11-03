Dodik o Lagumdžiji: Može da se propinje do mile volje, ali ništa biti neće

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Juče sam, nakon sjednice Predsjedništva SNSD-a, govorio o procesima koji su pred nama i važnim pitanjima na koja se moraju dati odgovori. Nisam stigao da se bavim nebitnim, naveo je lider SNSD-a, Milorad Dodik, a onda poslao poruku Zlatku Lagumdžiji.
"Ali, pošto vidim da se Lagumdžija propinje da se predstavi kao neki faktor, čisto da ne bude nedoumica: Lagumdžija u budućoj konstelaciji odnosa neće biti ništa. Može da se propinje do mile volje, ali ništa biti neće. Ćao", poručio je Dodik na Iksu.
Juče sam, nakon sjednice Predsjedništva SNSD-a, govorio o procesima koji su pred nama i važnim pitanjima na koja se moraju dati odgovori.
Nisam stigao da se bavim nebitnim.
Ali, pošto vidim da se Lagumdžija propinje da se predstavi kao neki faktor, čisto da ne bude nedoumica: Lagumdžija u budućoj konstelaciji odnosa neće biti ništa.
Može da se propinje do mile volje, ali ništa biti neće.
Ćao.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 3, 2026
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