Vučković o primopredaji prostorija SDS-a: Zaključana stranka, zamijenjena brava

Autor:ATV redakcija
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Primopredaja prostorija SDS u Bijeljini danas nije bila moguća jer se komisija, koju je formirao predsjednik stranke Branko Blanuša, našla pred zaključanim vratima, a Ljubiša Petrović se nije pojavio, rekao povjerenik SDS-a Bijeljina Sreten Vučković.
"Prostorije SDS-a su zaključane, a brava je zamijenjena, čime je onemogućen ulazak u prostorije", rekao je Vučković Srni.
Vučković je naveo da je Ljubiša Petrović obaviješten da je primopredaja u 15.30 časova u prostorijama stranke, te da on nije došao.
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U planu je, kaže Vučković, da se preduzmu radnje predviđene zakonom kako bi se ušlo u prostorije stranke i formirao gradski odbor koji u Bijeljini ne postoji već šest godina.
(SRNA)
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