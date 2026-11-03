Vučković o primopredaji prostorija SDS-a: Zaključana stranka, zamijenjena brava

Primopredaja prostorija SDS u Bijeljini danas nije bila moguća jer se komisija, koju je formirao predsjednik stranke Branko Blanuša, našla pred zaključanim vratima, a Ljubiša Petrović se nije pojavio, rekao povjerenik SDS-a Bijeljina Sreten Vučković.

"Prostorije SDS-a su zaključane, a brava je zamijenjena, čime je onemogućen ulazak u prostorije", rekao je Vučković Srni.

Vučković je naveo da je Ljubiša Petrović obaviješten da je primopredaja u 15.30 časova u prostorijama stranke, te da on nije došao.

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U planu je, kaže Vučković, da se preduzmu radnje predviđene zakonom kako bi se ušlo u prostorije stranke i formirao gradski odbor koji u Bijeljini ne postoji već šest godina.

(SRNA)