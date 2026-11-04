Blanuša odgovorio Neškoviću: Spreman da podnese ostavku, ali pod jednim uslovom

Autor:ATV redakcija
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Tražim da Branko Blanuša podnese ostavku i povuče se sa mjesta predsjednika SDS-a, rekao je Želimir Nešković, potpredsjednik i novoizabrani poslanik ove stranke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
Prema Neškovićevim riječima, Blanuša je najodgovorniji za trenutno stanje u stranci kao i izborni rezultat.
"Tražim da Branko Blanuša podnese ostavku i povuče se sa mjesta predsjednika SDS-a zbog svega što se desilo tokom njegovog rukovođenja strankom“, poručio je Nešković za Provjereno.
„Može ostavka, nije nikakav problem, ali prvo kompletna analiza šta je ko radio prije kampanje i u toku kampanje, kakav je izborni rezultat postigao. Oni koji ništa nisu radili, radili za druge kandidate, opstruisali SDS na terenu su sada najglasniji“, napisao je Branko Blanuša, predsjednik SDS-a.
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Kada su u pitanju optužbe na račun rada za druge političke stranke, iste su se mogle čuti odmah nakon izbornog poraza SDS-a, kada je krenula svađa među nekim od najistaknutijih predstavnika ove stranke, ili onih koje su pokušali isključiti.
Ljubiša Petrović je nakon vijesti o isključenju iz stranke od strane Blanuše poručio da je predsjednik SDS-a kršio Statut stranke i da ga je lider PSS-a Draško Stanivuković vodao kao mečku po tribinama PSS-a u Banjaluci.
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Tako se sukob unutar SDS-a nastavlja, a sve je izvjesnije da će naredni period obilježiti unutarstranačka previranja i borba za odgovornost nakon izbornog poraza.
Ko će podnijeti ostavku, a ko će potencijalno biti isključen iz SDS-a, ostaje da vidimo.
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