Šta donosi novi plan reforme javne uprave u BiH?

Dosadašnja realizacija Akcionog plana za reformu javne uprave u BiH pokazala je nizak stepen sprovedenih planiranih aktivnosti zbog čega je pripremljen revidirani plan, a prioritet u narednom periodu biće digitalizacija, rečeno je Srni u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

U Ministarstvu su naveli da su provedbene strukture za reformu javne uprave sa sva četiri nivoa vlasti izvršile reviziju mjera i aktivnosti utvrđenih dosadašnjim Akcionim planom i sačinile Revidirani akcioni plan, koji je trenutno u fazi usvajanja na sva četiri nivoa vlasti u BiH.

Nakon njegovog usvajanja biće utvrđeni prioriteti u realizaciji predviđenih mjera, sa posebnim akcentom na digitalizaciju.

Kada je riječ o reformi koju samostalno provodi Republika Srpska, u Ministarstvu su istakli da su sprovedene brojne promjene u različitim oblastima, među kojima su digitalizacija procesa registracije poslovnih subjekata, uspostavljanje elektronskih matičnih evidencija, te unapređenje poreskih, geodetskih i drugih usluga putem elektronskih servisa.

Kao primjer naveli su elektronsku razmjenu podataka između institucija, koja omogućava matičnim službama da prilikom obrade prijava rođenja, vjenčanja ili smrti elektronskim putem pribave podatke o prebivalištu.

Od 2022. godine u primjeni je i servis elektronskog upisa učenika u prvi razred osnovne škole, koji školama omogućava da, uz saglasnost roditelja, pribave potrebne podatke iz matičnih knjiga.

"Unaprijeđen je i postupak izdavanja ličnih dokumenata, jer je ručna provjera podataka zamijenjena automatskom elektronskom provjerom, dok je Javnom fondu za dječiju zaštitu omogućeno da elektronski pribavlja podatke iz matičnih knjiga prilikom odlučivanja o ostvarivanju prava iz ove oblasti", naveli su iz Ministarstva.

Elektronska razmjena podataka uspostavljena je i sa Fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje, Notarskom komorom, Poreskom upravom i drugim institucijama.

U Ministarstvu su naveli da se značajniji projekti koji se trenutno realizuju u oblasti reforme javne uprave uglavnom odnose na digitalizaciju, uspostavljanje novih elektronskih evidencija i širenje obima usluga dostupnih građanima i poslovnoj zajednici putem digitalnih kanala.

Kao jedan od najvećih izazova u provođenju reforme izdvojena je efikasna koordinacija aktivnosti svih nivoa vlasti, uz poštovanje njihovih ustavnih nadležnosti.

"Za realizaciju planiranih aktivnosti, posebno onih koje se odnose na digitalizaciju, neophodno je obezbijediti i odgovarajuća finansijska sredstva i ljudske resurse, a s obzirom na to da raspoloživa budžetska sredstva nisu dovoljna, nedostajuća sredstva potrebno je obezbijediti prije svega putem donatorske podrške i fondova Evropske unije", istakli su iz Ministarstva.