Dodik: Zahvalnost poručniku Sivcu za svaki hrabar korak koji je načinio za svoj narod i Republiku Srpsku

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je saučešće porodici i prijateljima nekadašnjeg poručnika Vojske Republike Srpske Gorana Sivca, koji je preminuo u 66. godini i istakao da odlazak takvog čovjeka i vojnika ostavlja prazninu koju je nemoguće popuniti.

"Kada se branila Republika Srpska, poručnik Sivac nije birao lakši put, već put vojničke časti, hrabrosti i neustrašivosti. Stao je ispred svojih saboraca, dijeleći s njima rov i najteže ratne dane još od ratišta na području Zapadne Slavonije pa preko proboja Koridora do posljednjih dana Odbrambeno-otadžbinskog rata", istakao je Dodik.

Kada god se sjetimo operacije "Koridor", dodao je Dodik, nemoguće je ne sjetiti se i uloge Gorana Sivca koji je uvijek bio na čelu kada je bilo najteže, dijeleći sa svojim borcima odlučnost da se probije koridor i spasi svoj narod.

"Ne samo njegovi saborci, već i svi mi pamtićemo ga ne kao poručnika koji je izdavao naređenja, već kao čovjeka koji je rame uz rame s njima prolazio kroz vatrene okršaje, pokazujući šta znači biti vođa u ratnim uslovima.

Pamtićemo ga kao čovjeka koji je u teškim vremenima stao na branik otadžbine i svog naroda, noseći teret poručničkog čina sa ogromnom dozom ljudskosti, odlučnosti i vojničke časti", istakao je Dodik.

On je naglasio da će poručnik Sivac ostati upamćen kao vojnik starog kova - hrabar, pravedan, častan i nepokolebljiv pred neprijateljem, a neizmjerno blag i brižan prema svojim saborcima.

"Svojim primjerom pokazao je svima šta znači odanost otadžbini, šta znači obraz i kako se čuva i brani otadžbine. Prošao je mnogo ofanziva, odbranio ognjišta, svoju zemlju i svaku bitku je dobio, ali, nažalost, bitku sa teškom bolešću nije. Ona je uzela svoj danak i bila jača i od Gorana", naveo je Dodik.

On je dodao da će njegovo ime ostati vječno upisano u temelje naše Republike Srpske u vremenu velikih ratnih iskušenja i istorijske prekretnice.

Uputivši najdublje saučešće, Dodik je rekao da zna da u ovakvim trenucima riječi malo znače, ali porodica, njegovi prijatelji i svi oni koji su ga poznavali treba da budu ponosni, jer je Goran od onih ljudi čija djela nikada neće pasti u zaborav.

"Goran je bio jedan od onih koji je u najsudbonosnijim danima preuzeo odgovornost za budućnost svog naroda. Vaš gubitak je ogroman, ali je čast imati takvog čovjeka u svojoj porodičnoj istoriji. Neka mu je laka srpska zemlja koju je neizmjerno volio i hvala mu za svaku časnu odluku i svaki hrabar korak koji je načinio za svoj narod i Republiku Srpsku", poručio je Dodik, prenosi Srna.