Karan: Smrt poručnika Sivca - gubitak za cijeli srpski narod

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izrazio je saučešće povodom smrti poručnika Vojske Republike Srpske Gorana Sivca i istakao da njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za porodicu i prijatelje, ali i za Republiku Srpsku i srpski narod u cjelini.
"Iskreno sam ožalošćen tužnom viješću o smrti poručnika Vojske Republike Srpske Gorana Sivca", naveo je Karan.
Karna je istakao da će poručnik Sivac ostati upamćen kao izuzetan čovjek, hrabar i častan oficir, iskreni rodoljub koji je dao veliki doprinos u najtežim trenucima stvaranja Republike Srpske.
"U ime građana Republike Srpske i u svoje ime, upućujem vam izraze najdubljeg saučešća", navodi se u telegramu predsjednika Republike Srpske porodici Sivac.
Nekadašnji poručnik Vojske Republike Srpske Goran Sivac preminuo je u 66. godini nakon duge i teške bolesti, prenosi Srna.
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