Karan: Smrt poručnika Sivca - gubitak za cijeli srpski narod

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izrazio je saučešće povodom smrti poručnika Vojske Republike Srpske Gorana Sivca i istakao da njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za porodicu i prijatelje, ali i za Republiku Srpsku i srpski narod u cjelini.

"Iskreno sam ožalošćen tužnom viješću o smrti poručnika Vojske Republike Srpske Gorana Sivca", naveo je Karan.

Karna je istakao da će poručnik Sivac ostati upamćen kao izuzetan čovjek, hrabar i častan oficir, iskreni rodoljub koji je dao veliki doprinos u najtežim trenucima stvaranja Republike Srpske.

"U ime građana Republike Srpske i u svoje ime, upućujem vam izraze najdubljeg saučešća", navodi se u telegramu predsjednika Republike Srpske porodici Sivac.

Nekadašnji poručnik Vojske Republike Srpske Goran Sivac preminuo je u 66. godini nakon duge i teške bolesti, prenosi Srna.