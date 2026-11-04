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Karan: Smrt poručnika Sivca - gubitak za cijeli srpski narod

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04.11.2026 09:59

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран
Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izrazio je saučešće povodom smrti poručnika Vojske Republike Srpske Gorana Sivca i istakao da njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za porodicu i prijatelje, ali i za Republiku Srpsku i srpski narod u cjelini.

"Iskreno sam ožalošćen tužnom viješću o smrti poručnika Vojske Republike Srpske Gorana Sivca", naveo je Karan.

Karna je istakao da će poručnik Sivac ostati upamćen kao izuzetan čovjek, hrabar i častan oficir, iskreni rodoljub koji je dao veliki doprinos u najtežim trenucima stvaranja Republike Srpske.

"U ime građana Republike Srpske i u svoje ime, upućujem vam izraze najdubljeg saučešća", navodi se u telegramu predsjednika Republike Srpske porodici Sivac.

Nekadašnji poručnik Vojske Republike Srpske Goran Sivac preminuo je u 66. godini nakon duge i teške bolesti, prenosi Srna.

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Siniša Karan

Goran Sivac

smrt

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