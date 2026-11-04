Šolaja: Bez promjena u američkoj spoljnoj politici

Promjena u spoljnoj politici SAD, nakon izbora za Kongres, ne bi trebalo da bude jer američki predsjednik definiše i vodi tu oblast, ocijenio je politički analitičar Miloš Šolaja.

"Mnogo toga će ostati prilično slično ili isto, s tim da će predsjednik SAD Donald Tramp morati voditi računa o tome kako da se ponaša prema partnerima u spoljnoj politici", izjavio je Šolaja za Srnu, povodom projekcija rezultata izbora, na kojima su demokrate preuzele kontrolu nad oba doma Kongresa.

Šolaja je ocijenio da će Tramp sada, vjerovatno, razmišljati ko će biti republikanski kandidat na izborima za predsjednika SAD za dvije godine.

"On će da radi na profilisanju tog čovjeka i stvaranju uslova da taj kandidat dobije izbore", rekao je Šolaja koji je i profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci.

Šolaja je ukazao na to da je pobjeda protivničke ili opozicione strane na polovini predsjedničkog mandata u SAD gotovo uobičajena stvar u Americi.

"Činjenica je da su demokrate ubjedljivije dobili ove izbore čime su najvjerovatnije ostvarili prilično nadmoćnu kontrolu oba doma. To pokazuje da Tramp baš i nema najveću podršku za svoju politiku u ovom trenutku. Amerika ima određene ekonomske probleme, velika je inflacija, a gorivo skupo. Sve to je opredijelilo da se birači okrenu demokratama", objasnio je Šolaja.