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Rekord u SAD-u: Žene će voditi najmanje 17 država, a tri pobjede ulaze u istoriju

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04.11.2026 12:03

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Демократска кандидаткиња за гувернерку Џорџије Кеиша Ленс Ботомс говори током изборне вечери у уторак, 3. новембра 2026. године, у Атланти.
Foto: Tanjug/AP Photo/Brynn Anderson

Sjedinjene Američke Države od januara će imati najmanje 17 žena na čelu saveznih država, što je tri više od dosadašnjeg rekorda, prema projekcijama NBC njuza.

Istorijske pobjede zabilježene su u Džordžiji, Novom Meksiku i Teksasu, gdje su žene ostvarile rezultate koji predstavljaju važne prekretnice u političkoj istoriji SAD.

Bivša gradonačelnica Atlante Keiša Lens Botoms pobijedila je republikanca Rika Džeksona u Džordžiji i postala prva Afroamerikanka izabrana za guvernerku u istoriji SAD. Demokrate su tako preuzele guvernersku funkciju koju su republikanci u toj državi držali od 2003. godine.

U Novom Meksiku pobijedila je Deb Haland, bivša ministarka unutrašnjih poslova u administraciji Džoa Bajdena. Kao pripadnica naroda Laguna Pueblo, postala je prva žena iz domorodačkih naroda SAD izabrana za guvernerku jedne savezne države.

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Demokratkinja Đina Inohosa u Teksasu je porazila republikanskog guvernera Grega Abota. Prema nezvaničnim rezultatima, osvojila je oko 617.000 glasova više od svog protivnika. Postaće prva Latinoamerikanka na čelu Teksasa i prva demokratska kandidatkinja koja je osvojila tu funkciju od pobjede En Ričards 1990. godine.

Prve guvernerke u još tri savezne države

Istorijske rezultate zabilježili su i Ohajo, Minesota i Tenesi, koji će prvi put dobiti žene na čelu izvršne vlasti.

U Ohaju je demokratkinja Ejmi Ekton pobijedila republikanca Viveka Ramasvamija, dok je u Minesoti dugogodišnja demokratska senatorka Ejmi Klobučar bila uspješnija od republikanke Lise Demut.

U Tenesiju je pobijedila republikanka Marša Blekbern.

Ishod izborne trke u Oregonu još nije poznat, ali će i tu saveznu državu voditi žena. Za guvernersku funkciju borile su se aktuelna guvernerka Tina Kotek i republikanka Kristin Drezan.

Prema podacima Centra za američke žene i politiku Univerziteta Rutgers, dvije najveće američke stranke na ovim izborima kandidovale su rekordnih 26 žena za guvernerske funkcije, među kojima je bilo 19 demokratkinja i sedam republikanki.

(Avaz)

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Tramp demokrate ljevica

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