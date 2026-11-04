Rekord u SAD-u: Žene će voditi najmanje 17 država, a tri pobjede ulaze u istoriju

Sjedinjene Američke Države od januara će imati najmanje 17 žena na čelu saveznih država, što je tri više od dosadašnjeg rekorda, prema projekcijama NBC njuza.

Istorijske pobjede zabilježene su u Džordžiji, Novom Meksiku i Teksasu, gdje su žene ostvarile rezultate koji predstavljaju važne prekretnice u političkoj istoriji SAD.

Bivša gradonačelnica Atlante Keiša Lens Botoms pobijedila je republikanca Rika Džeksona u Džordžiji i postala prva Afroamerikanka izabrana za guvernerku u istoriji SAD. Demokrate su tako preuzele guvernersku funkciju koju su republikanci u toj državi držali od 2003. godine.

U Novom Meksiku pobijedila je Deb Haland, bivša ministarka unutrašnjih poslova u administraciji Džoa Bajdena. Kao pripadnica naroda Laguna Pueblo, postala je prva žena iz domorodačkih naroda SAD izabrana za guvernerku jedne savezne države.

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Demokratkinja Đina Inohosa u Teksasu je porazila republikanskog guvernera Grega Abota. Prema nezvaničnim rezultatima, osvojila je oko 617.000 glasova više od svog protivnika. Postaće prva Latinoamerikanka na čelu Teksasa i prva demokratska kandidatkinja koja je osvojila tu funkciju od pobjede En Ričards 1990. godine.

Prve guvernerke u još tri savezne države

Istorijske rezultate zabilježili su i Ohajo, Minesota i Tenesi, koji će prvi put dobiti žene na čelu izvršne vlasti.

U Ohaju je demokratkinja Ejmi Ekton pobijedila republikanca Viveka Ramasvamija, dok je u Minesoti dugogodišnja demokratska senatorka Ejmi Klobučar bila uspješnija od republikanke Lise Demut.

U Tenesiju je pobijedila republikanka Marša Blekbern.

Ishod izborne trke u Oregonu još nije poznat, ali će i tu saveznu državu voditi žena. Za guvernersku funkciju borile su se aktuelna guvernerka Tina Kotek i republikanka Kristin Drezan.

Prema podacima Centra za američke žene i politiku Univerziteta Rutgers, dvije najveće američke stranke na ovim izborima kandidovale su rekordnih 26 žena za guvernerske funkcije, među kojima je bilo 19 demokratkinja i sedam republikanki.

(Avaz)