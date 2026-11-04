Tramp spreman da prizna rezultate izbora

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je spreman da prihvati rezultate izbora u Kongresu.

On je u intervjuu za "Njujork tajms" naglasio da "apsolutno ima volju da prihvati rezultate" jučerašnjih izbora i da je spreman da sarađuje sa demokratama.

"Znate, želimo da sarađujemo sa njima. Smislićemo nešto", rekao je Tramp.

Demokratska stranka preuzela je kontrolu nad oba doma Američkog kongresa od Republikanske stranke.

Prema projekcijama raspodjele mandata, demokrate će u Senatu imati 53 mjesta, a republikanci 41, dok će u Predstavničkom domu, Demokratska stranka imati 219 poslanika, a Republikanska stranka 126.

Tramp je ranije izjavio "Foks njuzu" da su demokrate "uradile dobar posao" i priznao da su rat sa Iranom i više cijene goriva igrali ulogu u porazu republikanaca, prenosi Srna.