Logo

Tramp spreman da prizna rezultate izbora

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.11.2026 10:45

Komentari:

1
Предсједник Доналд Трамп стоји на бини након обраћања на предизборном скупу на Регионалном аеродрому Салина, у недјељу, 1. новембра 2026. године, у Салини, у Канзасу.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je spreman da prihvati rezultate izbora u Kongresu.

On je u intervjuu za "Njujork tajms" naglasio da "apsolutno ima volju da prihvati rezultate" jučerašnjih izbora i da je spreman da sarađuje sa demokratama.

"Znate, želimo da sarađujemo sa njima. Smislićemo nešto", rekao je Tramp.

Demokratska stranka preuzela je kontrolu nad oba doma Američkog kongresa od Republikanske stranke.

Prema projekcijama raspodjele mandata, demokrate će u Senatu imati 53 mjesta, a republikanci 41, dok će u Predstavničkom domu, Demokratska stranka imati 219 poslanika, a Republikanska stranka 126.

Tramp je ranije izjavio "Foks njuzu" da su demokrate "uradile dobar posao" i priznao da su rat sa Iranom i više cijene goriva igrali ulogu u porazu republikanaca, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

izbori

Amerika

republikanci

Demokratska stranka

Komentari (1)

Više iz rubrike

Један од главних кандидата за предсједника САД-а? Ко је Џон Ософ, сенатор из Џорџије

Svijet

Jedan od glavnih kandidata za predsjednika SAD-a? Ko je Džon Osof, senator iz Džordžije

1 h

0
Припадници паравојних снага Басиџ, повезаних са Револуционарном гардом, присуствују отварању центра за војну обуку цивилних добровољаца у близини светилишта Имамзаде Салех на тргу Таџриш у Техерану, Иран, у понедјељак, 2. новембра 2026. године.

Svijet

Izrael tvrdi da Iran planira napade hemijskim oružjem

1 h

1
Москва Русија Кремљ престоница главни град руска федерација

Svijet

Ovo je prva reakcija Moskve nakon izbora u Americi

1 h

0
Зеленски неће у Москву, каже да то нико не би подржао

Svijet

Zelenski neće u Moskvu, kaže da to niko ne bi podržao

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima