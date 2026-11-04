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Ovo je prva reakcija Moskve nakon izbora u Americi

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04.11.2026 10:18

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Москва Русија Кремљ престоница главни град руска федерација
Foto: Pexel/ Serg Alesenko

Spoljnopolitički kurs Rusije, uključujući i pristup rješavanju ukrajinskog pitanja, nije uslovljen trenutnim političkim okolnostima i ne zavisi od političkih promjena u drugim zemljama, izjavio je za RIA Novosti zamjenik šefa ruske diplomatije Sergej Rjabkov, komentarišući rezultate međuizbora u SAD.

„Sačekajmo konačne rezultate. Stavovi rukovodstva Demokratske stranke prema odnosima sa Rusijom izrazito su negativni. U tome nema ničeg novog“, rekao je Rjabkov odgovarajući na pitanje da li bi rezultati međuizbora mogli da dovedu do pogoršanja odnosa sa SAD, uključujući i u kontekstu rješavanja ukrajinskog pitanja.

Napomenuo je da ruska principijelna i dosljedna politika prema Ukrajini, kao i spoljnopolitički kurs u cjelini, ne zavise od trenutnih političkih okolnosti i nisu uslovljeni promjenama političkog raspoloženja u drugim zemljama.

„Radićemo u skladu sa smjernicama predsjednika Ruske Federacije“, naglasio je Rjabkov.

Podsjetimo, demokrate će u januaru zvanično preuzeti kontrolu nad Kongresom SAD, okončavši tako republikansku „trifektu“ – kontrolu nad gornjim i donjim domom Kongresa i Bijelom kućom, pokazuju projekcije AP-a nakon završenih izbora na sredini mandata.

Demokrate su osvojile 53 mjesta u Senatu, tri više od „magičnog broja“ potrebnog za kontrolu gornjeg doma Kongresa. U Predstavničkom domu, projekcije pokazuju da su demokrate osvojile 219 mjesta, jedno više od potrebne većine. Prebrojavanje glasova još nije završeno i još ubjedljivija pobjeda demokrata je moguća.

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Rusija

Sjedinjene Američke Države

izbori

Donald Tramp

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