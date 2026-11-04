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Abdul El-Sajed postao prvi musliman u Senatu: "Možemo preći sa inšalah na elhamdulilah"

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04.11.2026 08:27

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Абдул Ел-Сајед постао први муслиман у Сенату: "Можемо прећи са иншалах на елхамдулилах"
Foto: Tanjug / AP / Julia Demaree Nikhinson

Abdul El-Sajed, kandidat Demokratske partije proglasio je pobjedu u trci za Senat SAD u Mičigenu.

Time je 41-godišnji ljekar postao prvi musliman u američkom Senatu.

„Mičigene, uspjeli smo! Ponosan sam i počašćen što stojim ovdje kao vaš izabrani senator iz velike države Mičigen“, rekao je El-Sajed.

U govoru je poručio i: „Možemo preći sa inšalah na elhamdulillah“.

Kako piše „Jnet“, El-Sajed je u govoru ismijao i proizraelski lobi AIPAK, koji se protivio njegovoj kandidaturi.

„Hvala vam što ste mi dali priliku da vas pobijedim dva puta“, rekao je.

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Abdul El-Sajed

Američki Senat

Amerika

Tramp demokrate ljevica

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