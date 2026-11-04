Abdul El-Sajed postao prvi musliman u Senatu: "Možemo preći sa inšalah na elhamdulilah"

Autor:ATV redakcija
Komentari:3
Abdul El-Sajed, kandidat Demokratske partije proglasio je pobjedu u trci za Senat SAD u Mičigenu.
Time je 41-godišnji ljekar postao prvi musliman u američkom Senatu.
„Mičigene, uspjeli smo! Ponosan sam i počašćen što stojim ovdje kao vaš izabrani senator iz velike države Mičigen“, rekao je El-Sajed.
U govoru je poručio i: „Možemo preći sa inšalah na elhamdulillah“.
Kako piše „Jnet“, El-Sajed je u govoru ismijao i proizraelski lobi AIPAK, koji se protivio njegovoj kandidaturi.
„Hvala vam što ste mi dali priliku da vas pobijedim dva puta“, rekao je.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu