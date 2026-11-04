Zelenski neće u Moskvu, kaže da to niko ne bi podržao

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski istakao je da niko neće podržati odlazak ukrajinskih pregovarača u Moskvu, ocijenivši da su ruske izjave o spremnosti za održavanje direktnih pregovora između lidera Rusije i Ukrajine u Moskvi destruktivne, piše Unian.net.

Zelenski je to izjavio tokom razgovora sa predstavnicima medija, kojem je prisustvovao i njemački kancelar Fridrih Merc.

"Mi ne pozivamo Putina u Kijev. Prije svega, oni su 2022. godine došli kod nas bez poziva. Ali nema smisla pozivati Putina u Kijev, jer oni neće doći. Pozivati nekoga da ne bi došao je destruktivno. Isto tako je destruktivno i pozivanje mene u Moskvu, što Rusija radi. To je jednostavno pljuvanje u lice cijelom svijetu koji želi da se rat završi. Zato niko neće podržati odlaske u Moskvu", rekao je Zelenski.

On je objasnio i zašto ne vidi smisao u telefonskom razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Rusija će to iskoristiti kao izgovor da se više ne sastajemo. Razumijemo tu igru i ona nema perspektivu. To bi bio veoma zvaničan i suv telefonski razgovor, tokom kojeg bih ponovo slušao istorijsko predavanje lidera Ruske Federacije, umjesto konkretnih koraka ka okončanju rata. Nije dovoljno samo pričati, potrebno je sjesti za pregovarački sto, dogovarati se i dokazivati u čemu druga strana griješi, jer je ona agresor. Ako želimo da okončamo rat, moramo da se sastanemo i napravimo prvi korak ka prekidu vatre", naglasio je ukrajinski predsjednik.

Poziv Putinu na samit G20

Merc se tokom istog obraćanja osvrnuo i na mogućnost da ruski predsjednik Vladimir Putin bude pozvan na samit G20, koji će u decembru ove godine biti održan u Majamiju.

On je izjavio da Sjedinjene Američke Države, kao domaćin samita, mogu da pozivaju goste po sopstvenom nahođenju. Ipak, ukoliko Putin prisustvuje skupu, važno je da sa njim bude razgovarano o okončanju rata u Ukrajini, istakao je Merc.

"Ako namjeravamo da razgovaramo o Ukrajini, onda predsjednik Ukrajine mora da bude za pregovaračkim stolom. Jednostavno je nedopustivo da druge zemlje odlučuju o sudbini Ukrajine bez njenog učešća. A ako Ukrajina bude za stolom, onda će i Evropa biti za stolom. Zato se pripremamo i vodimo razgovore o pripremi ovog sastanka. Ne smemo da propustimo priliku da nastavimo diplomatske aktivnosti. Međutim, one moraju da dovedu do pomirenja i prekida vatre", poručio je njemački kancelar.