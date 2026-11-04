Prava rijetkost je da stranka američkog predsjednika jača na međuizborima

Stranka aktuelnog američkog predsjednika veoma rijetko osvaja dodatna mjesta na međuizborima za Kongres, a od 1934. godine, takvi slučajevi bi se mogli nabrojati na prste jedne ruke.

Naime, samo su Frenklin Ruzvelt, upravo 1934. i Džordž Buš Mlađi 2002. godine, kao aktuelni predsjednici povećali broj predstavnika svoje partije u oba doma Kongresa.

Te 1934., Demokrate su osvojile devet dodatnih mjesta u Predstavničkom domu i devet u Senatu. Ruzvelt je tada bio u prvom mandatu.

Godine 2002., Republikanci su osvojili osam dodatnih mjesta u Predstavničkom domu i dva u Senatu. Izbori su održani godinu dana nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine, u periodu visokog rejtinga predsjednika Buša.

Treba spomenuti i izbore u vrijeme vladavine Bila Klintona, kada su demokrate dobile četiri dodatna mjesta u Predstavničkom domu, a situacija u Senatu je ostala ista kao i prije izbora.

Prema podacima projekta "The American Presidency Project" Univerziteta Kalifornija u Santa Barbari, ovo su slučajevi kada su aktuelni predsjednici povećali broj predstavnika u jednom od dva doma.

Godina Predsjednik Stranka Predstavnički dom Senat 1934. Frenklin Ruzvelt Demokrate +9 +9 1962. Džon Kenedi Demokrate -4 +3 1970. Ričard Nikson Republikanci -12 +2 1982. Ronald Regan Republikanci -26 +1 1998. Bil Klinton Demokrate +4 0 2002. Džordž Buš Mlađi Republikanci +8 +2 2018. Donald Tramp Republikanci -41 +2 2022. Džo Bajden Demokrate -9 +1

Podsjećamo, prema prvim rezultatima američkih međuizbora koju su održani juče, Demokrate bi trebalo da imaju većini i u Predstavničkom domu i u Senatu.