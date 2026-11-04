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Prava rijetkost je da stranka američkog predsjednika jača na međuizborima

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04.11.2026 09:08

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Права ријеткост је да странка америчког предсједника јача на међуизборима
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Stranka aktuelnog američkog predsjednika veoma rijetko osvaja dodatna mjesta na međuizborima za Kongres, a od 1934. godine, takvi slučajevi bi se mogli nabrojati na prste jedne ruke.

Naime, samo su Frenklin Ruzvelt, upravo 1934. i Džordž Buš Mlađi 2002. godine, kao aktuelni predsjednici povećali broj predstavnika svoje partije u oba doma Kongresa.

Te 1934., Demokrate su osvojile devet dodatnih mjesta u Predstavničkom domu i devet u Senatu. Ruzvelt je tada bio u prvom mandatu.

Godine 2002., Republikanci su osvojili osam dodatnih mjesta u Predstavničkom domu i dva u Senatu. Izbori su održani godinu dana nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine, u periodu visokog rejtinga predsjednika Buša.

Treba spomenuti i izbore u vrijeme vladavine Bila Klintona, kada su demokrate dobile četiri dodatna mjesta u Predstavničkom domu, a situacija u Senatu je ostala ista kao i prije izbora.

Prema podacima projekta "The American Presidency Project" Univerziteta Kalifornija u Santa Barbari, ovo su slučajevi kada su aktuelni predsjednici povećali broj predstavnika u jednom od dva doma.

Godina

Predsjednik

Stranka

Predstavnički dom

Senat

1934.

Frenklin Ruzvelt

Demokrate

+9

+9

1962.

Džon Kenedi

Demokrate

-4

+3

1970.

Ričard Nikson

Republikanci

-12

+2

1982.

Ronald Regan

Republikanci

-26

+1

1998.

Bil Klinton

Demokrate

+4

0

2002.

Džordž Buš Mlađi

Republikanci

+8

+2

2018.

Donald Tramp

Republikanci

-41

+2

2022.

Džo Bajden

Demokrate

-9

+1

Podsjećamo, prema prvim rezultatima američkih međuizbora koju su održani juče, Demokrate bi trebalo da imaju većini i u Predstavničkom domu i u Senatu.

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Tagovi :

Donald Tramp

Američki izbori

Američki Senat

Kongres SAD

Demokratska stranka

republikanci

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