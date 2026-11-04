Prava rijetkost je da stranka američkog predsjednika jača na međuizborima

Autor:ATV redakcija
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Stranka aktuelnog američkog predsjednika veoma rijetko osvaja dodatna mjesta na međuizborima za Kongres, a od 1934. godine, takvi slučajevi bi se mogli nabrojati na prste jedne ruke.
Naime, samo su Frenklin Ruzvelt, upravo 1934. i Džordž Buš Mlađi 2002. godine, kao aktuelni predsjednici povećali broj predstavnika svoje partije u oba doma Kongresa.
Te 1934., Demokrate su osvojile devet dodatnih mjesta u Predstavničkom domu i devet u Senatu. Ruzvelt je tada bio u prvom mandatu.
Godine 2002., Republikanci su osvojili osam dodatnih mjesta u Predstavničkom domu i dva u Senatu. Izbori su održani godinu dana nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine, u periodu visokog rejtinga predsjednika Buša.
Treba spomenuti i izbore u vrijeme vladavine Bila Klintona, kada su demokrate dobile četiri dodatna mjesta u Predstavničkom domu, a situacija u Senatu je ostala ista kao i prije izbora.
Prema podacima projekta "The American Presidency Project" Univerziteta Kalifornija u Santa Barbari, ovo su slučajevi kada su aktuelni predsjednici povećali broj predstavnika u jednom od dva doma.
Godina
Predsjednik
Stranka
Predstavnički dom
Senat
1934.
Frenklin Ruzvelt
Demokrate
+9
+9
1962.
Džon Kenedi
Demokrate
-4
+3
1970.
Ričard Nikson
Republikanci
-12
+2
1982.
Ronald Regan
Republikanci
-26
+1
1998.
Bil Klinton
Demokrate
+4
0
2002.
Džordž Buš Mlađi
Republikanci
+8
+2
2018.
Donald Tramp
Republikanci
-41
+2
2022.
Džo Bajden
Demokrate
-9
+1
Podsjećamo, prema prvim rezultatima američkih međuizbora koju su održani juče, Demokrate bi trebalo da imaju većini i u Predstavničkom domu i u Senatu.
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