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Tramp: Pogledajte Evropu - ona umire

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04.11.2026 10:02

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Предсједник Доналд Трамп говори на предизборном скупу у дворани „Алико арена”, у кампусу Универзитета Флорида Галф Коуст, у петак, 23. октобра 2026. године, у Форт Мајерсу на Флориди.
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Evropske zemlje, kao što su Francuska i Italija, suočavaju se sa ekonomskim kolapsom, s obzirom na njihovu tešku situaciju, izjavio je predsjednik SAD Donald Tramp.

"Pogledajte Evropu - ona umire. Samo pogledajte šta se dešava u Francuskoj i Italiji. Te zemlje možda neće moći da prežive", naveo je Tramp u intervjuu za "Foks njuz".

Tramp je istakao da je potpuno drugačija situacija u SAD, koje napreduju.

"Želimo da se napredak nastavi", rekao je Tramp.

Niz protesta organizovan je u nekoliko evropskih zemalja ove jeseni zbog rastućih troškova života. Protesti su prvo počeli u Francuskoj, a zatim i u drugim evropskim zemljama.

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Tagovi :

Donald Tramp

Evropa

ekonomija

Amerika

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