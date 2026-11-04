Autor:ATV redakcija
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Evropske zemlje, kao što su Francuska i Italija, suočavaju se sa ekonomskim kolapsom, s obzirom na njihovu tešku situaciju, izjavio je predsjednik SAD Donald Tramp.
"Pogledajte Evropu - ona umire. Samo pogledajte šta se dešava u Francuskoj i Italiji. Te zemlje možda neće moći da prežive", naveo je Tramp u intervjuu za "Foks njuz".
Tramp je istakao da je potpuno drugačija situacija u SAD, koje napreduju.
"Želimo da se napredak nastavi", rekao je Tramp.
Niz protesta organizovan je u nekoliko evropskih zemalja ove jeseni zbog rastućih troškova života. Protesti su prvo počeli u Francuskoj, a zatim i u drugim evropskim zemljama.
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