Proizvod iz doline Neretve zaludio Nijemce: Kilogram i do 3 evra

S početkom sezone berbe, sve je veće interesovanje za ovim domaćim voćem, a pojedini prodavci nude ih i putem privatne prodaje, uz mogućnost dostave na kućnu adresu.

Prema pisanju "Feniksa", deset kilograma neretvanskih mandarina u Njemačkoj se prodaje po cijeni od 25 do 30 evra. To znači da kilogram košta između 2,50 i tri evra. Pojedini prodavci kupcima nude i dostavu, što dodatno olakšava nabavku.

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Mandarine su među omiljenim jesenjim voćem, a osim slatkog ukusa, privlačne su i zbog svojih nutritivnih svojstava. Bogate su vitaminom C, koji doprinosi normalnom funkcionisanju imunološkog sistema, a sadrže i vlakna i antioksidanse. Jedna srednja mandarina ima približno 35 do 50 kalorija, pa je praktičan izbor za laganu užinu. Njihova popularnost u Njemačkoj dobra je vijest i za proizvođače iz neretvanskog kraja, čiji se plodovi tako nalaze na stolovima kupaca i izvan Hrvatske.

Sezona mandarina je u punom jeku, a mnogima je upravo to omiljeno jesenje voće. Ipak, nerijetko se dogodi da plodovi koji na prvi pogled izgledaju savršeno kod kuće razočaraju – budu suvi, prekiseli ili puni koštica. Kako biste to izbegli, pri kupovini vredi obratiti pažnju na nekoliko detalja.

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Boja i lijep izgled kore nisu uvijek garancija dobrog ukusa. Mnogo korisniji pokazatelji mogu biti težina ploda, njegova čvrstoća i naziv sorte. Ako birate između dvije mandarine približno iste veličine, uzmite obje u ruke. Prednost dajte težoj jer to obično znači da sadrži više soka.

Plod koji je neobično lagan za svoju veličinu mogao bi biti isušen. Zato velika mandarina nije nužno i bolji izbor. Manja, ali teža može biti znatno sočnija. Ipak, težina ne otkriva koliko je voće slatko. Ona prije svega može pomoći u prepoznavanju suvih plodova, ali ne garantuje da mandarina neće biti kisela.

Kora bi trebalo da bude cijela, bez oštećenja, buđi i vlažnih mrlja. Mandarinu zatim lagano pritisnite prstima. Dobar znak je čvrst plod koji ipak malo popušta pod pritiskom. Izrazito meka mjesta, curenje tečnosti ili neprijatan miris upozoravaju da plod nije dobar izbor.

Ako kupujete mandarine u mrežici, pregledajte i ostale plodove u pakovanju. Nemojte se oslanjati na oblik. Spljošten izgled, izbočina kod peteljke ili oblik donjeg dijela ploda nisu pouzdani pokazatelji slatkoće niti toga da li mandarina ima koštice.

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Onima kojima najviše smetaju koštice najkorisnije može biti provjeriti naziv sorte na deklaraciji ili pitati prodavača. Unšiu, poznatu i kao satsuma, uglavnom nema koštice ili ih ima vrlo malo, a pritom se lako skida kora. Klementine su često slatke i aromatične, ali nisu uvek bez koštica. Kod sorte nadorkot njihovo prisustva može zavisiti od oprašivanja i uslova uzgajanja. Zato je naziv sorte pouzdaniji podatak od opštih obećanja da su mandarine slatke i bez koštica. Ni viša cijena ni uredno pakovanje sami po sebi ne garantuju takav odabir.