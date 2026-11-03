Logo

Koliko košta jagnjetina u Banjaluci, i zašto nije svagdje ista

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.11.2026 15:52

Komentari:

0
Колико кошта јагњетина у Бањалуци, и зашто није свагдје иста

Cijene jagnjetine u Banjaluci drastično se razlikuju u zavisnosti od toga da li meso kupujete direktno od domaćina, svježe u mesnici ili već servirano u kafani.

Dok se živa vaga u okolini grada može naći za osam do devet maraka, kilogram pečenja u restoranima dostiže i 60 KM.

Skok kafanskih cijena i do 33 odsto

U restoranu "Orhideja" kilogram pečene jagnjetine trenutno košta 55 KM, što je cijena koju drži i čuvena pečenjara "Bešić" u Jablanici. Sa druge strane, u banjalučkom restoranu "Maj Vej" za kilogram mesa treba izdvojiti 60 KM, piše "BL portal".

Суд БиХ

Hronika

Predmet ''Volan'': Košarac osuđen na zatvorsku i novčanu kaznu

Da je omiljeni specijalitet postao znatno skuplji, najbolje pokazuje poređenje sa ranijim godinama. Prema evidenciji pomenutog portala iz juna 2023. godine, kilogram pečenja u "Orhideji" i restoranu "Maj Vej" koštao je 45 KM. Već u decembru iste godine, "Orhideja" je podigla cijenu na 50, a "Maj Vej" na 55 KM.

Računica pokazuje da je pečena jagnjetina u odnosu na jun 2023. godine skuplja za 22, odnosno 33 odsto u dva provjerena banjalučka restorana.

Svježe meso i prazne vitrine marketa

Za one koji bi jagnje pekli sami kod kuće, nabavka svježeg mesa donosi drugu vrstu računice. U banjalučkoj Mesnici "Kod Laze", piše pomenuti portal, kilogram svježe jagnjetine trenutno košta 30 KM. Ovu cijenu svježeg mesa potvrdili su i iz restorana "Orhideja", dodajući da je trenutna cijena žive vage devet KM po kilogramu.

Џони Деп

Kultura

Ovo je uslov da se Džoni Dep vrati u "Pirate sa Kariba"

Poređenja radi, u julu 2024. godine, cijena u pojedinim banjalučkim mesnicama bila je 28 KM, što znači da je svježe meso sada skuplje za dvije marke po kilogramu.

Paradoks žive vage: Domaćini obaraju cijene, a kupaca nema

S najvećim apsurdom trenutno se bore uzgajivači. Na ruralnim područjima oko Banjaluke, kilogram žive vage trenutno se nudi za oko osam KM, dok je u gradu cijena oko devet maraka.

Živa vaga je, poslije proljetnog maksimuma od 12 KM tokom predđurđevdanske potražnje, već tokom ljeta pala na oko osam KM.

Новац, плаћање

Gradovi i opštine

Opština u Srpskoj isplaćuje jednokratnu pomoć penzionerima

Uprkos drastičnom padu cijene u odnosu na proljeće, uzgajivači u okolnim mjestima imaju velikih problema sa prodajom. Prema tvrdnjama istog portala, mnoga domaćinstva imaju spremnu jagnjad, ali su prinuđena da cijenu spuštaju i ispod osam maraka kako bi uopšte pronašli kupca. Kao jedan od glavnih razloga za otežan plasman uglavnom se pominje prekomjeran uvoz koji guši prodaju domaćeg mesa, iako zvanične potvrde za to još nema.

Tako se banjalučko tržište našlo u neobičnoj situaciji – dok sela muku muče da prodaju jagnjad ili ih daju u bescijenje, a pojedini marketi drže prazne vitrine, porcija u kafani papreno košta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jagnjetina

cijena

cijena jagnjetine

Cijena jagnjadi

Komentari (0)

Više iz rubrike

Шефлер укида скоро 3.500 радних мјеста

Ekonomija

Šefler ukida skoro 3.500 radnih mjesta

7 h

1
Jahorina Planina Skijanje

Ekonomija

Želite na planinu za Novu godinu: Cijene bi vam mogle srušiti snješka

21 h

0
Хоће ли се партнери договорити о новом износу најниже плате?

Ekonomija

Hoće li se partneri dogovoriti o novom iznosu najniže plate?

22 h

0
Новац

Ekonomija

Pet firmi dobilo posao u Banjaluci vrijedan 40 miliona KM

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima