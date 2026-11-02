Hoće li se partneri dogovoriti o novom iznosu najniže plate?

Pregovori o novoj najnižoj plati u Republici Srpskoj su su počeli. Stavovi su razmijenjeni, ali konkretne cifre opet ni na vidiku. Bar su svi saglasni da mora da raste. Savez sindikata Srpske očekuje značajnije povećanje.

"Ono što je jako važno i bitno naglasiti – da su se svi partneri složili da najniža plata u RS mora da raste, da je neophodno njeno povećanje. Stav Saveza sindikata Republike Srpske je poznat – da najniže plate, sve najniže plate za sve stručne spreme u Republici Srpskoj moramo značajno povećati", rekao je Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Do povećanja treba da dođe, saglasni su i poslodavci. Ipak, upozoravaju da ono mora biti utemeljeno na makroekonomskim pokazateljima. Očekuju da konkretne podatke dostavi nepristrasna strana. Mora da se vodi računa o granama i segmentima privrede koji se nalaze u problemima, kategorični su iz Unije poslodavaca Srpske.

"Ukoliko povećanje plate koje će da, eventualno ako se mi ne složimo ili ako se složimo, bude doneseno na Vladi jeste – ukoliko to izađe iz makroekonomskih pokazatelja, da bi to trebalo da bude kroz – ta razlika da bude – kroz smanjenje poreza i doprinosa", rekao je Zoran Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.

Stvorili smo polazne osnove da u narednom periodu dođemo do rezultata, koje ćemo pretvoriti u zakonske i podzakonske forme, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite. Ipak, Vlada je u tehničkom mandatu, pa se konkretni koraci očekuju nakon formiranja novog saziva u punom kapacitetu.

Ekonomija Poznato kada se nastavljaju pregovori o najnižoj plati u Srpskoj

"Vlada Republike Srpske, a mislim i poslovna zajednica i sindikati posebno potpuno smo svjesni da u narednom periodu mora doći do određenog povećanja najniže plate prosječne plate to je opredjeljenje svih posebno je to opredjeljenje Vlade Republike Srpske. Znate sami da je u toku prošle god i najniža plata porasla za nekih 10%", rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Najniža plata u Republici Srpskoj trenutno iznosi od 1.000 do 1.450 maraka, u zavisnosti od stručne spreme. Za dogovor oko novog iznosa biće potrebno još razgovora. Hoće li se partneri konačno dogovoriti ili će Vlada opet morati da presiječe pokazaće vrijeme pred nama.